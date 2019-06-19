Узнайте, на сколько таллиннская квартира на первом этаже дешевле, чем на среднем

«Ценовой диапазон в разных частях Таллинна во многом зависит от качества городского пространства, - сказала руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров. - В центре города и в спальных районах первый этаж стоит на одну пятую меньше, а вот в Нымме и Пирита квартиры на первых этажах стоят дороже, чем квартиры, расположенные выше».

Ноппель-Кокеров обратила внимание на необычный факт: если цены выставленных на продажу квартир на первых этажах ниже квартир на средних, то предалагаемые внаем квартиры на первых этажах стоят дороже, чем квартиры на средних этажах. «Это может быть подсказкой людям, которые хотят купить квартиру для сдачи внаем», - отметила Ноппель-Кокеров.