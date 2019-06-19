Исследование: учителя Эстонии считают, что их работа ценится все больше

Исследование показывает, что в течение последних пяти лет увеличилась доля учителей, ощущающих, что их должность ценится в обществе. Если в 2013 году только 13,7% учителей чувствовали то, в обществе их работа признается важной, то за пять лет их доля возросла до 26,4%, что также выше среднего показателя по странам ОЭСР (25,8%). При этом среди учителей, которые приступили к работе в течение последних пяти лет, этот показатель составляет 39%.

"Исследование отражает мнение директоров и учителей Эстонии, работающих в 7-х-9-х классах, и позволяет составить представление о том, что думают о нашей системе образования те, кто ежедневно трудится внутри этой системы, - прокомментировал канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс. - Особенно важно учитывать результаты исследования TALIS сейчас, когда мы занимаемся составлением образовательной стратегии до 2035 года. Эти данные дают важную обратную связь относительно действенности нынешней стратегии и позволяют определиться с направлениями дальнейшей деятельности".

На фоне других стран, участвовавших в исследовании TALIS, Эстония выделяется тем, что наши учителя хорошо подготовлены, имеют большой опыт работы и постоянно занимаются саморазвитием. При этом отмечаются изменения в том, как строится карьера учителей, пришедших в школы в течение последних пяти лет. Для более чем половины из них работа учителем не была первым вариантом при выборе карьерного пути, однако они хотели заниматься развитием молодежи, способствовать уменьшению социального неравенства и вносить свой вклад в развитие общества.

Учителям нужна поддержка и возможности для получения дополнительного образования

Исследование также обращает внимание на необходимость оказания большей поддержки начинающим учителям, чтобы они оставались работать в школах. В условиях быстро развивающегося общества в поддержке нуждаются и опытные учителя. Например в работе с инфотехнологиями уверенно себя чувствуют только треть учителей, хотя более чем половина учителей соприкасалась с ними при получении профессионального образования, а также три четверти учителей недавно проходили дополнительное обучение на эту тему.

По оценке учителей и директоров в наших школах между учениками и учителями возникают преимущественно хорошие отношения. Все больше учителей уделяют внимание тому, чтобы давать ученикам обратную связь относительно их успехов и помогают им ценить процесс обучения. Учителям все чаще приходится заниматься решением проблем, связанных с поведением, самоэффективность учителей по сравнению с 2013 годом возросла.

Директора школ в Эстонии получают хорошую подготовку, однако для того, чтобы управлять и развивать учебное заведение в соответствии с ожиданиями общества, директорам требуется постоянно заниматься саморазвитием и самообучением. Сами директора видят наибольшую потребность в дополнительном обучении на темы поддержки развития коллектива, предоставления обратной связи и формирования сплоченной школьной культуры.

Внимания требует и вопрос смены учителей и директоров. Средний возраст учителя 7-х - 9-х классов в Эстонии - 49 лет (средний показатель для стран-членов ОЭСР и государствах, участвовавших в исследовании - 44 года). При этом 54% учителей в Эстонии старше 50 лет (средний показатель по ОЭСР - 34%). Средний возраст директоров школ в Эстонии - 53 года, что не сильно отличается от среднего показателя (52 года).

TALIS (The Teaching and Learning International Survey) - это исследование, которое проводит ОЭСР, в рамках которого собираются данные об учителях, обучении, учебной среде и условиях, в которых работают учителя, в странах по всему миру. В Эстонии в исследовании приняли участие 3083 учителя 7-х - 9-х классов и 201 директор.

О значении исследования свидетельствует и постоянно растущее число стран-участников. Первое исследование TALIS было проведено в 2008 году, тогда в нем участвовало 24 страны, через пять лет их было уже 34. В третьем исследовании приняли участие 48 стран или экономических регионов. Эстония принимала участие все три раза.

Данные, полученные благодаря исследованию TALIS, используются при формировании политики (в том числе и при составлении Стратегии обучения в течение всей жизни 2020, изменении системы обучения и выборе приоритетов), позволяют отслеживать тенденции и сравнивать ситуацию в нашей стране с тем, как обстоят дела в других государствах.

Некоторые индикаторы исследования TALIS используются и в качестве внутригосударственных индикаторов.