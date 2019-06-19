На следующей неделе город закрывает для съемок фильма Пярнуское шоссе, мосты на Лаагна-теэ не тронут

«Здечь нечего обсуждать», – заявил Кылварт на вопрос о закрытии мостов на Лаагна-теэ. В то же время он признал, что в ситуации, если при съемках будет задействован вертолет, то в целях обеспечения безопасности, мосты придется перекрыть.

По словам Кылварта, самое ранее время, когда Нолан сможет приступить к съемках на Лаагна теэ, – 10 июля. До этого времени будет проводиться Певческий праздник, а понедельник и вторник городские власти хотят оставить свободными для передвижения транспорта.

«Обсуждаемые графики достаточно сложные, потому что возможность проезда нужно оставить в час-пик: утром в сторону центра города, вечером в Ласнамяэ», – сказал Кылварт, заметив, что окончательное решение пока так и не принято.

Все еще обсуждается число съемочных дней. «Чем больше дней, тем более жесткие у нас требования», – заявил мэр Таллинна, добавив, что киношники уже обращались в Департамент шоссейных дорог, чтобы найти альтернативу съемкам на Лаагна-теэ.

«Пока рано говорить, отказываются ли они от использования Лаагна-теэ, я думаю, скорее нет. Скорее, они пытаются найти дополнительные возможности, чтобы снимать фильм без препятствий».

Ранее город заявил, что полное закрытие Лаагна-теэ для съемок возможно только по выходным дням, в понедельник и вторник невозможно, в остальные будние дни возможно закрытие только вне час-пика.

Условия съемок на Пярнуском шоссе

По условиям города, ограничения движения на Пярнуском шоссе будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.

Во время съемок должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для оперативного транспорта. В течение всего периода будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.

На перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Америка движение будет продолжаться, однако и тут возможны кратковременные ограничения продолжительностью не более 5 минут.

Движение пешеходов на Пярнуском шоссе будет обеспечено, однако в интересах обеспечения их безопасности, а также безопасности воздушного транспорта, на время съемок или полетов возможно ограничение движения продолжительностью до 15 минут.

Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ молодоженов и их гостей в ЗАГС, расположенный по адресу Пярнуское шоссе 69, ограничение движения не должно составлять более 5 минут.

В ночные часы, когда съемки приостановлены, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе – 29 июня с часа ночи и до шести часов утра, а также 23:00-24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи.

В эти дни движение продолжится по улицам Техника, Койду и Вана-Лыуна, однако там также могут быть кратковременные ограничения движения на время съемок или полетов – возможно ограничение движения продолжительностью до 5 минут.

Город предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).

Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, а также улиц Пайде, Магдалеэна и Рапла.