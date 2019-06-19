Эстонская шпажистка не смогла защитить титул чемпионки Европы

Эстонию в Германии представляет команда в составе Юлии Беляевой, Катрины Лехис, Кристийны Кууск и Ирины Эмбрих. В предварительных соревнованиях все наши девушки сумели пробиться в 1/32 финала. Особый успех ждал Юлию Беляеву, которая выиграла все пять поединков в отборочной группе. И в 1/32 финала Беляева не оставила шансов литовке Викте Ажукяите 15:5. В 1/16 финала в соответствии с посевом Беляева должна была встретится с действующей чемпионкой Европы, Катриной Лехис, которая довольно неровно прошла отборочный раунд. К сожалению эстонского дерби зрители не увидят: Лехис проиграла венгерке Дорине Обер в упорной борьбе 12:13 и сложила с себя чемпионские полномочия.