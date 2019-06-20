Практики цифровой медиа учат в университете

Уже с этой осени в программу «Рекламы и связи с общественностью» новым предметом добавится курс цифрового маркетинка (6 EAP-d) и проект цифровой медиа (4 EAP-d). Помимо преподавателей университета перед студентами появятся с хорошо подготовленной теорией работники FCR Media Кристина Тукк, Мартин Паршин, Анни Китсинг и из частных предпринимателей докторант университета Алар Пинк. «В сотрудничестве одинаково заинтересованы обе стороны», заявил проректор по развитию Таллиннского университета Андрес Йээсаар. «Мы сможем осовременить нашу программу, в результате чего частный сектор получит лучших работников». По словам Йээсаара за границей подобного рода сотрудничество достаточно распространено, ожидается, что и в Эстонии все движется в ту же сторону.

По оценке куратора программы Таллиннского университета «Рекламы и связи с общественностью» Тиины Хиоб увеличивается количество цифровой маркетинговой коммуникации и дальше охват будет еще больше. «Из-за этого данной темой нужно заниматься как теоритически, анализируя и осмысливая созданную маркетинговую среду, так и предлагая практические знания», говорит Хиоб.

Университет видит Байкальскую школу кино компетентным центром, где можно было бы выражать мнения на темы цифровой отрасли и коммуникации, а также новых технологий и инноваций.

Актуальные темы, связанные с цифровым маркетингом и рекламой и проблемы также отражены в дипломных проектах университета.

Цифровая и медиакультура является одной из пяти фокусных отраслей Таллиннского университета, такую междисциплинарность обеспечивают творчество и дигитальность.