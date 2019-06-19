Таллинн выбирает автомобилизацию, не согласные с этим чиновники увольняются

Покидающий 8 июля пост таллиннского главного архитектора Эндрик Мянд сказал изданию, что не хочет выдвигать свою кандидатуру на должность главы Департамент городского планирования.

"Как видно из объявления, там ищут разом главу целого департамента и заодно архитектора. В течение моего должностного срока этот вариант был испробован, и в целом люди справляются с ним через силу. Всегда нужно делать выбор: хорошо руководить департаментом или заниматься планированием и архитектурой наполовину. Этот вызов не для меня", - сказал главный архитектор.

"Я точно не самый сильный административный руководитель, скорее проводник этой идеологии. Руководство департаментом это явно не самая сильная моя сторона", - добавил он.

"Кроме того, нельзя скрыть то, что мои личные точки зрения по городскому планированию в некоторой степени отличаются от тех, что высказывает горуправа. Это точно одно из обстоятельств, которое помогло мне отклонить это решение", - сказал Мянд.

Причиной ухода Мянда может быть то, что мэрия с Михаилом Кылвартом во главе не заняла отличную от его предшественника позицию в части борьбы Таллинна против автомобилизации. Кылварт сразу же после вступления в должность заявил, что, по его мнению, водителей вводят в искушение неоправданно.

Мянд же в одном из недавних выступлений подчеркивал именно то, что проблему автомобилизации уже невозможно решать просто за счет строительства более широких дорог - нужно оформлять городское пространство так, что там было место для всех, включая 8-летних и 80-летних жителей.

В мэрии сейчас зреет решение построить Рейди-теэ настолько широкой, насколько планировалось изначально. Также приостановлен проект строительства улицы Пеатянава, учитывающий интересы легкого и общественного транспорта. Наконец, реконструкция улицы Тулика с учетом интересов пешеходов и велосипедов, может остаться нереализованной.