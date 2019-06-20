ФОТО: Tallinna Ülikool.

Вивиан Мэлдер изучает аудиовизуальную медиа в Таллиннском университете, у нее современная и популярная должность - а именно ютубер Таллиннского университета.

Как ты попала в Таллиннский университет?

Училась до этого в Англии актерскому мастерству в музыкальном театре и поскольку мои преподаватели и сокурсники были замечательные люди, мне, как творческому человеку, чего-то не хватало.

В професси актрисы всегда ждешь слова «да» от кого-либо, чтобы продвигаться дальше по карьерной лестнице и ты не можешь быть лидером с творческим взглядом. В дальнейшей перспективе это не совпадало с моими планами. Я рискнула и уехала с тяжелым сердцем из Англии. Поняла, что изучать создание фильма в Эстонии будет для меня правильней. И я не сомневалась в своем выборе.

Почему выбрала для себя специальность «Аудиовизуальная медиа»?

Балтийская школа кино, институт медиа, искусства и коммуникации Таллиннского университета - единственный престижный с традициями кинематографии и медиа университет в Прибалтике. Аудиовизуальная медиа на уровне бакалавриата дает достаточно широкий багаж знаний о телевидении и фильмографии. После двух лет обучения поняла, что хочу дальше учиться в магистратуре на сценариста/режиссера кино.

Учиться на английском языке - какие дополнительные преимущества это дает? Зачем вообще учиться на английском языке?

Как и написано в любом промо материале - это дает перспективы на международном уровне и контакты! В моей дисциплине это дает возможность познакомиться с людьми, с которым в будущем возможно воплотить в жизнь международные кинопроекты. Уже обсуждали с однокурсниками, какой фильм выйдет первым с нашего курса: производства Эстония-Латвия или Эстония-Финляндия? А может Эстония-Франция?

Что значит единственый в Эстонии университетский ютубер?

Если спрашивают таким образом, сразу же возникает чувство важности . То, что такое рабочее место существует, отражает нашу особенность - YouTube среда самая близкая для молодых и почему бы не через это и помогать потенциальным студентам определиться с выбором специальности.

Как ученики поддерживают работу ютубера?

Студенты аудиовизуальной медии получают на руки для ознакомления как камеру, так и свет в отделе монтажа и без них я бы была кандидат послабее для такого рабочего места. В то же время мои замечательные сокурсники всегда могут помочь в снятии видео, ведь все увиденные кадры и приходят из ежедневной жизни.

Познакомься с Вивиан и ее деятельностью на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDBvOYGTQtrw2l672MtrGqEbXJgn_e-of