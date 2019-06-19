Плохая новость: единственный открытый бассейн в Таллинне закрыт на ремонт

Открытый бассейн Спортивного центра Нымме закрыт на ремонт до августа. В ходе ремонта будут заменены плитка на дне бассейна и деревянные дорожки вокруг, также обновят очистительную систему.
Последние крупные работы по реновации бассейна проводились в 2006 году.
"Перед каждым сезоном в бассейне проводятся мелкие работы по ремонту и обслуживанию, но после последнего сезона выяснилось, что необходимо провести крупный ремонт, иначе пользоваться бассейном будет небезопасно", – сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис. Директор Спортивного центра Нымме отметил, если работы не будут задержаны из-за непогоды, то бассейн откроют для посещения в августе.
Реновация бассейна обойдется в 231 500 евро (без НДС), работы проведет компания Basseinimeister OÜ.