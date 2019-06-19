Ср, 19.06.2019
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Плохая новость: единственный открытый бассейн в Таллинне закрыт на ремонт

Бассейн Нымме

ФОТО: Nõmme linnaosavalitsus

Открытый бассейн Спортивного центра Нымме закрыт на ремонт до августа. В ходе ремонта будут заменены плитка на дне бассейна и деревянные дорожки вокруг, также обновят очистительную систему. 

Последние крупные работы по реновации бассейна проводились в 2006 году. 

"Перед каждым сезоном в бассейне проводятся мелкие работы по ремонту и обслуживанию, но после последнего сезона выяснилось, что необходимо провести крупный ремонт, иначе пользоваться бассейном будет небезопасно", – сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис. Директор Спортивного центра Нымме отметил, если работы не будут задержаны из-за непогоды, то бассейн откроют для посещения в августе. 

Реновация бассейна обойдется в 231 500 евро (без НДС), работы проведет компания Basseinimeister OÜ.

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