Плохая новость: единственный открытый бассейн в Таллинне закрыт на ремонт

"Перед каждым сезоном в бассейне проводятся мелкие работы по ремонту и обслуживанию, но после последнего сезона выяснилось, что необходимо провести крупный ремонт, иначе пользоваться бассейном будет небезопасно", – сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис. Директор Спортивного центра Нымме отметил, если работы не будут задержаны из-за непогоды, то бассейн откроют для посещения в августе.