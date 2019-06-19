Huawei пообещала вернуть деньги за смартфоны, на которых перестанут работать приложения Google, Facebook, Instagram и WhatsApp

Компания Huawei запустила расширенную программу гарантии под названием «2 Years of Google Apps» (Два года приложений Google).
В рамках программы, компания обещает полную компенсацию средств за купленные смартфоны и планшеты, если из-за торговой войны с США на них перестанут работать приложения и сервисы Google, такие как Play Store, Gmail и YouTube, а также Facebook, включая Instagram и WhatsApp, пишет ixbt.com.
На данный момент программа начала действовать на Филиппинах. Она актуальна два года с момента покупки устройства и поддерживается более чем тридцатью партнерами-ритейлерами.
Программа охватывает такие модели:
- Huawei P30 Pro;
- Huawei P30;
- Huawei P30 Lite;
- Huawei Mate 20 Pro;
- Huawei Mate 20;
- Porsche Design Huawei Mate 20 RS;
- Huawei P20 Pro;
- Huawei P20;
- Huawei P20 Lite;
- Huawei Nova 3;
- Huawei Nova 3i;
- Huawei Nova 2 Lite;
- Huawei Y Max;
- Huawei Y9 Prime 2019;
- Huawei Y9 2019;
- Huawei Y7 Pro 2019;
- Huawei Y6 Pro 2019;
- Huawei Y6 2018;
- Huawei Y5 2019;
- Huawei Y5 Lite 2018;
- Huawei M5 Lite 10;
- Huawei M5 Lite 8;
- Huawei M3 Lite 8;
- Huawei T5 10;
- Huawei T3 7.