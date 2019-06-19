Ср, 19.06.2019
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  • Авто/Техника
  • Huawei пообещала вернуть деньги за смартфоны, на которых перестанут работать приложения Google, Facebook, Instagram и WhatsApp

Huawei пообещала вернуть деньги за смартфоны, на которых перестанут работать приложения Google, Facebook, Instagram и WhatsApp

Huawei pood Pekingis.

ФОТО: FRED DUFOUR / AFP

Компания Huawei запустила расширенную программу гарантии под названием «2 Years of Google Apps» (Два года приложений Google).

В рамках программы, компания обещает полную компенсацию средств за купленные смартфоны и планшеты, если из-за торговой войны с США на них перестанут работать приложения и сервисы Google, такие как  Play Store, Gmail и YouTube, а также Facebook, включая Instagram и WhatsApp, пишет ixbt.com.

На данный момент программа начала действовать на Филиппинах. Она актуальна два года с момента покупки устройства и поддерживается более чем тридцатью партнерами-ритейлерами.

Программа охватывает такие модели:

  • Huawei P30 Pro;
  • Huawei P30;
  • Huawei P30 Lite;
  • Huawei Mate 20 Pro;
  • Huawei Mate 20;
  • Porsche Design Huawei Mate 20 RS;
  • Huawei P20 Pro;
  • Huawei P20;
  • Huawei P20 Lite;
  • Huawei Nova 3;
  • Huawei Nova 3i;
  • Huawei Nova 2 Lite;
  • Huawei Y Max;
  • Huawei Y9 Prime 2019;
  • Huawei Y9 2019;
  • Huawei Y7 Pro 2019;
  • Huawei Y6 Pro 2019;
  • Huawei Y6 2018;
  • Huawei Y5 2019;
  • Huawei Y5 Lite 2018;
  • Huawei M5 Lite 10;
  • Huawei M5 Lite 8;
  • Huawei M3 Lite 8;
  • Huawei T5 10;
  • Huawei T3 7.

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