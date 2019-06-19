Бывшая работница обвиняет Lido в нарушении законов: предприятие все отрицает

Лиците рассказала агентству LETA, что начала работать в Lido в берлинском торговом центре Aleksa сразу после открытия ресторана. Она работала там около месяца, передает Русский TVNET.

В то время предприятие искало себе работников и официантов среди жителей Берлина. Лиците уже долгие годы проживает в столице Германии и когда-то там ей даже принадлежал ресторан, поэтому ей была предложено место управляющей заведением. Поскольку должность Лиците была связана с сидением в бюро ресторана и документами, а она хотела работать с людьми, предприятие предложило ей должность заведующей ресторанным залом. Женщина на это согласилась, несмотря на низкую зарплату, потому что хотела сделать вклад в развитие Lido в Германии.

Она рассказала, что заключила договор с предприятием согласно немецкому законодательству и начала работать в Lido. Сначала Лиците прошла обучение в цеху Lido, расположенном в Восточном Берлине. Рестораны планировалось открыть во второй половине мая.

После недельного обучения Лиците познакомилась с коллективом ресторана, официантами, которые сравнительно недавно приехали в Германии. Повара и посудомойщики также приехали из ресторанов Lido в Латвии.

«Привезенные из Латвии сотрудники работали с латвийскими договорами их труд здесь был оформлен как командировочной», - заявила Лиците.

В среднем командировка для одного человека длилась две недели, после чего он возвращался на работу в Латвию, пока в Германию летели другие сотрудники Lido.

По ее словам, приехавшие из Латвии работники были трудоустроены в ресторанах Lido в Германии на такую же ставку зарплаты как и в Латвии, что не соответствует немецкому законодательству.

«Даже, если труд оформлен как командировочный, трудовое законодательство должно соответствовать той стране, в которой ты работаешь на данный момент», - указала Лиците.

Она призналась, что привезенные из Латвии сотрудники проживали в общежитии, которое арендовал работодатель. Квартира находились в примерно четырех-пяти километрах от места работы и сотрудники были социально не защищены.

По ее словам, представители руководства Lido относились к сотрудникам из Латвии неуважительно, в том числе, заставляя их идти несколько километров пешком от дома до работы, вместо того, чтобы приобрести им месячные билеты. Также персоналу приходилось работать по 12 часов в день и шесть дней в неделю. В воскресенье ресторан был закрыт лишь по причине того, что в этот день не работал сам торговый центр.

«По воскресеньям торговые центры и магазины в Германии закрыты, иначе они бы работали 14 дней по 12 часов каждый день без перерыва. Это открытое нарушение закона. К нам, к работникам из Германии, относились вежливо, выслушивали, а к латвийцам относились ужасно», - заявила Лиците.