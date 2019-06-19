Видео: в Таллинне водитель BMW разогнался до 121 км/ч, чтобы провести диагностику автомобиля

Управлявший машиной мужчина огорошил полицейских когда сообщил, что таким образом проводил диагностику своего автомобиля. По словам водителя, находившийся в BMW пассажир был автомехаником, который должен был на слух определить неисправность подшипника ступицы колеса, но для этого машину надо было разогнать как минимум до 90 км/ч.

Согласно решению суда, нарушитель проведет в арестном доме пять дней, а также его на полгода лишили прав. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу в течении семи дней. Водитель был лишен прав воспитательных целях, чтобы у него было время освежить в памяти Закон о дорожном движении. Также по прошествии шести месяцев нарушителю придется сдать экзамен по вождению.