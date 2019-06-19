Олимпийская чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах

«В прошлом IAAF использовала меня как человеческую морскую свинку, чтобы понять, как лекарство, которое они требовали применять, будет влиять на мой уровень тестостерона», — сказала Семеня. Она заявила, что постоянно чувствовала себя плохо из-за препаратов, однако больше не позволит IAAF использовать ее тело.