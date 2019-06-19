Олимпийская чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) использовала ее для проведения экспериментов
«В прошлом IAAF использовала меня как человеческую морскую свинку, чтобы понять, как лекарство, которое они требовали применять, будет влиять на мой уровень тестостерона», — сказала Семеня. Она заявила, что постоянно чувствовала себя плохо из-за препаратов, однако больше не позволит IAAF использовать ее тело.
Вместе с тем Семеня выразила обеспокоенность тем, что другие спортсменки будут вынуждены использовать гормональные препараты, тем самым помогая ассоциации установить их эффективность и негативные последствия. «Этого нельзя допустить», — подчеркнула бегунья.
Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме из-за правила, введенного IAAF. Оно касалось спортсменок с повышенным уровнем гормона. 3 июня Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию бегуньи и постановил приостановить действие этого правила.