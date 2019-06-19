«Сегодня я стою перед вами, чтобы официально начать свою кампанию по переизбранию на второй срок в качестве президента Соединенных Штатов, - заявил президент Трамп. - Я обещаю вам, что никогда не подведу вас».

Флорида является одним из важнейших штатов при проведении федеральных выборов, и в 2016 году Трамп получил в этом штате незначительное большинство голосов.

Некоторые из сторонников Трампа прибыли в Орландо почти за сутки до выступления президента. Они ждали его под проливным дождем. Противники Трампа провели контрдемонстрацию поблизости.

В ходе своего 80-минутного выступления Трамп практически повторил важнейшие моменты своей кампании 2016 года.

Он обещал продолжить борьбу с нелегальной иммиграцией. Накануне Трамп сообщил в твите, что иммиграционные службы США в скором времени начнут депортировать миллионы нелегальных мигрантов из страны.

«Мы считаем, что наша страна должна быть убежищем для законопослушных граждан, а не для преступных элементов», - заявил Трамп.

Он также обвинил демократов в попытках легализации незаконной иммиграции с тем, чтобы увеличить свой электорат, и заявил, что они стремятся «уничтожить нашу страну в её нынешнем виде».

Трамп назвал своих противников «радикальной левой бандой», которая, по его словам, намерена установить в США социализм.

Президент также заявил, что состояние американской экономики отличное, и подверг критике расследование спецпрокурора Мюллера о возможности сговора между его избирательным штабом и Россией в ходе кампании 2016 года [расследование Мюллера не нашло доказательств сговора Трампа или его окружения с Россией].

Трамп против всех

Как пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, конечно, все знали о том, что президент будет выдвигаться на второй срок. Он оформил все нужные для этого бумаги на следующий день после инаугурации в январе 2017 года, а затем регулярно выступал на митингах своих сторонников в важнейших штатах. По сути дела, его избирательная кампания никогда не прекращалась.

В своей речи Трамп стремился подчеркнуть, что он не отступится от своих известных лозунгов, которые ставят его и его электорат в прямое противостояние с демократами, средствами массовой информации и всем миром.

Итак, Трамп против всех - таков девиз предстоящей кампании, пишет Энтони Зуркер.

Почему сторонники Трампа не сомневаются в его победе

Выступление Трампа в Орландо стало полигоном для прокатки тех лозунгов, с которыми он собирается обратиться к американским избирателям. Во вторник в Орландо президент Трамп продемонстрировал, что он по-прежнему в состоянии собирать огромные толпы сторонников, которые настроены крайне радикально.

«То, что он сделал для страны - просто замечательно. Число рабочих мест в промышленности растет, наша сталелитейная отрасль возрождается, средняя зарплата растет, американцы снова покупают собственные дома», - говорит Роберт Адамсон, страховщик из Флориды.

«Мне кажется, он находит отклик у людей, потому что кажется им обычным человеком, - говорит Пол Барка, рабочий из Тампы. - Он не говорит языком профессионального политика, и неважно, если иногда он звучит грубо».

Берни Сандерс, который также намерен добиваться выдвижения на президентских выборах от Демократической партии, отреагировал на официальное начало кампании Трампа словами о том, что тот живет в параллельной вселенной.

«Наша важнейшая задача - нанести поражение самому опасному президенту в современной истории нашей страны», - написал Сандерс в твите.