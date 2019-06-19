Дональд Трамп.

ФОТО: Mandel Ngan / AFP / Scanpix

Выступая перед своими сторонниками на митинге в Орландо в штате Флорида, президент Трамп официально объявил о начале своей кампании по переизбранию на второй срок.

Он призвал собравшихся голосовать за него, чтобы сохранить существующую администрацию еще на четыре года.

Он также обрушился на демократов, обвинив их в стремлении «расчленить страну». По данным опросов избирателей, Трамп сильно отстает по популярности от многих политиков-демократов, добивающихся номинации на президентских выборах 2020 года.

Президент появился на сцене с женой Меланией, которая заявила, что рада тому, что останется первой леди еще на шесть лет. 20-тысячный стадион, где проводился митинг, был заполнен шумной толпой сторонников республиканцев в красных кепках.