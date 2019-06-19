Эстонские шпажистки провалили личный чемпионат Европы

Если после квалификационных соревнований поклонники фехтования в Эстонии предвкушали, что хоть одна из наших девушек доберется до подиума, а по воле сетки нас ожидали многочисленные дерби, то, к сожалению, на ЧЕ нашим девушкам пришлось отправиться на отдых после первой трети соревновательного дня.