Эстонские шпажистки провалили личный чемпионат Европы

Ни одна из эстонских шпажисток не смогла преодолеть барьер 1/16 финала.
Если после квалификационных соревнований поклонники фехтования в Эстонии предвкушали, что хоть одна из наших девушек доберется до подиума, а по воле сетки нас ожидали многочисленные дерби, то, к сожалению, на ЧЕ нашим девушкам пришлось отправиться на отдых после первой трети соревновательного дня.
Первой вылетела с турнира чемпионка Европы-2018 Катрина Лехис, уступив венгерке Дорине Будай 12:13. От Будай пострадала и Юлия Беляева, проигравшая венгерке 12:15.
В 1/16 финала выступления завершила и серебряная призерка ЧЕ-2018 Кристийна Кууск, которая проиграла израильтянке Яне Ботвинник 14:15. Ирина Эмбрих без особо сопротивления уступила украинке Олене Крывицкой 9:15.
Напомним, что в прошлом году на пьедестале почета ЧЕ в личной шпаге оказались сразу три эстонские спортсменки: Катрина Лехис (золото), Кристийна Кууск (серебро), Юлия Беляева (бронза).