Галерея: выходки нарушителей в центре эстонского города повергли полицию в шок

Вместе с летом наступила пора школьных каникул. Наряду с приятным это, к сожалению, приносит и неприятное, отметил контебльский отдел Валга на своей странице в Facebook.

«Сегодня у нас по-прежнему зафиксировано множество нарушений на центральной площади Валга - разрисовывание, поломки, употребление аклоголя и небрежность по отношению друг к другу. Странным образом особенно в глаза бросаются дети, которым едва есть десять. Нет слов», - отмечают в полиции.

Также являются проблемой здания, оставшиеся без применения, и их окрестности. «Сегодняшние нарушители ожидают разных мер воздейтствия и какого-то маленького мужчину здесь ждет урок, который поможем ему пересмотреть свои ценности. Для нас важна опора дома и совместная работа, одно наказание - не выход. Благодарим людей, которые сообщили о нарушителях, в то же время этих извещений и вмешательства могло бы быть больше, все-таки свой собственный город. Мы в свою очередь точно усилим присутствие на площади и что-нибудь придумаем сообща», - добавила полиция.