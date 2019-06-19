Вне дома: бранч с шампанским Moët в Mon Repos у Влада Дьячука

В Таллинне бранчи проводят во многих ресторанах: английская традиция у нас прижилась. Но бранч, о котором пойдет речь – особенный.

В субботу, 15 июня в уютном дворе 150-летней виллы Mon Repos состоялся праздник Moët Grand Day, который дал старт юбилейному году, посвященному 150-летию легендарного шампанского Moët Impérial.

Шеф-повару и владельцу ресторана Mon Repos Владиславу Дьячуку удалось удивить публику специальным меню, блюда которого идеально сочетались с шампанским.

Да, именно так! При составлении обычного меню напитки подбирает сомелье, исходя из компонентов блюда, вкус которого дополняется вкусом и ароматом вина. В случае же, когда главным персонажем застолья является не еда, а напиток, да еще такой изысканный, как Moët Impérial, все происходит наоборот: меню составляется именно с учетом аромата и вкуса благородного шампанского. Присутствующий на бранче сомелье Ханнес Аэдла отметил полную гармонию меню и короля всех шампанских вин - Moët Impérial.

Немного холодных закусок. ФОТО: Вера Копти

Украшенные бледно-розовыми пионами столы в живописном дворе виллы Mon Repos буквально ломились, как это и положено на настоящем бранче, от холодных закусок, среди которых отметим наиболее запомнившиеся: римский салат с королевским крабом и авокадо, тако с форелью-конфи и мидиями, тако с портобелло и трюфелем, крем из козьего йогурта с ревенем и клубникой, малосольный лосось на блинчике с печеной свеклой и хреном…

Бранч не бывает без горячего. На этом бранче можно было выбрать одно из двух блюд. Объявление об этом вызвало у присутствующих дружный возглас разочарования: хотелось попробовать оба – и запеченную белую спаржу с лососем, и яйцо "бенедикт": пашот на тосте под голландским соусом.

Горячее блюдо: спаржа с лососем. ФОТО: Вера Копти.

Горячее блюдо: яйцо бенедикт под голландским соусом. ФОТО: Вера Копти.

Вечером на этом же месте прошла гламурная вечеринка. Шампанское лилось рекой, а меню было еще более обширным и еще более изысканным.

Из серии «хозяйке на заметку» Задумывая вечеринку с шампанским, поставьте на стол блюда из рыбы, морепродуктов, грибов, легкого сыра и клубники, и вы не ошибетесь!