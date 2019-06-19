Вне дома: бранч с шампанским Moët в Mon Repos у Влада Дьячука
Бранч – это гибрид двух английских слов: breakfast – "завтрак" и lunch – "обед". В общем, это поздний завтрак, плавно переходящий в ранний обед. Бранчи обычно устраивают по субботам и воскресеньям. За богато сервированным столом, часто в сопровождении легкого алкоголя, собираются люди, которым некуда спешить, поэтому бранч может и затянуться.
В Таллинне бранчи проводят во многих ресторанах: английская традиция у нас прижилась. Но бранч, о котором пойдет речь – особенный.
В субботу, 15 июня в уютном дворе 150-летней виллы Mon Repos состоялся праздник Moët Grand Day, который дал старт юбилейному году, посвященному 150-летию легендарного шампанского Moët Impérial.
Шеф-повару и владельцу ресторана Mon Repos Владиславу Дьячуку удалось удивить публику специальным меню, блюда которого идеально сочетались с шампанским.
Да, именно так! При составлении обычного меню напитки подбирает сомелье, исходя из компонентов блюда, вкус которого дополняется вкусом и ароматом вина. В случае же, когда главным персонажем застолья является не еда, а напиток, да еще такой изысканный, как Moët Impérial, все происходит наоборот: меню составляется именно с учетом аромата и вкуса благородного шампанского. Присутствующий на бранче сомелье Ханнес Аэдла отметил полную гармонию меню и короля всех шампанских вин - Moët Impérial.
Украшенные бледно-розовыми пионами столы в живописном дворе виллы Mon Repos буквально ломились, как это и положено на настоящем бранче, от холодных закусок, среди которых отметим наиболее запомнившиеся: римский салат с королевским крабом и авокадо, тако с форелью-конфи и мидиями, тако с портобелло и трюфелем, крем из козьего йогурта с ревенем и клубникой, малосольный лосось на блинчике с печеной свеклой и хреном…
Бранч не бывает без горячего. На этом бранче можно было выбрать одно из двух блюд. Объявление об этом вызвало у присутствующих дружный возглас разочарования: хотелось попробовать оба – и запеченную белую спаржу с лососем, и яйцо "бенедикт": пашот на тосте под голландским соусом.
Вечером на этом же месте прошла гламурная вечеринка. Шампанское лилось рекой, а меню было еще более обширным и еще более изысканным.
Из серии «хозяйке на заметку»
Задумывая вечеринку с шампанским, поставьте на стол блюда из рыбы, морепродуктов, грибов, легкого сыра и клубники, и вы не ошибетесь!
И не забудьте посмотреть галерею - она красивая!