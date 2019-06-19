СМИ: Swedbank отказался обслуживать Tavid

Занимающееся обменом валюты и продажей драгоценных металлов предприятие Tavid подало в суд на Swedbank: поводом стало то, что банк отказался обслуживать компанию, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«Swedbank разорвал с нами все договорные отношения», - заявил член правления AS Tavid Юри Мартин, добавив, что банк сам выбирает себе подходящих клиентов.
«И мы им не подходили», - сказал Мартин, отметив, что это сложная история, судебные разбирательства продолжаются, а фирма Tavid, в офисах которой в настоящее время нельзя платить за услуги банковской картой, хочет защитить свои права.
«Поскольку судебное производство еще продолжается, мы не можем его комментировать», - сообщили в пресс-службе Swedbank.