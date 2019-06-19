Ср, 19.06.2019
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  • СМИ: Swedbank отказался обслуживать Tavid

СМИ: Swedbank отказался обслуживать Tavid

Контора Tavid в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Занимающееся обменом валюты и продажей драгоценных металлов предприятие Tavid подало в суд на Swedbank: поводом стало то, что банк отказался обслуживать компанию, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«Swedbank разорвал с нами все договорные отношения», - заявил член правления AS Tavid Юри Мартин, добавив, что банк сам выбирает себе подходящих клиентов. 

«И мы им не подходили», - сказал Мартин, отметив, что это сложная история, судебные разбирательства продолжаются, а фирма Tavid, в офисах которой в настоящее время нельзя платить за услуги банковской картой, хочет защитить свои права.

«Поскольку судебное производство еще продолжается, мы не можем его комментировать», - сообщили в пресс-службе Swedbank.

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