Кража произведения искусства: в Тарту пропала ценная табличка с надписью "Омск"

По словам художника Трийн Керге, табличку планировалось снять утром 17 июня. "В воскресенье вечером с нами связалась фирма-оператор подъемника и сообщила, что таблички "Омск" больше нет. Так мы узнали о краже", - сказала она.

В понедельник горуправа и владелец вокзального здания подтвердили, что они табличку не снимали.

Керге просит очевидцев кражи или обладающих информацией о ней сообщить об этом по адресу siberilapsed@gmail.com или обратиться в полицию.

Табличка с названием российского города-миллионника появилась на стене тартуского вокзала как часть выставки "Дети Сибири". Экспозиция, составленная в сотрудничестве Трийн Керге и музыкального коллектива Eeter, была открыта к 70-й годовщине мартовских депортаций. Из Тарту 27 марта 1949 года вышел эшелон в котором было 955 депортированных включая 479 женщин и 221 ребенка. Конечной станцией поезда был Омский вокзал.

Кражи предметов искусства бывали в Тарту и раньше. Как минимум две из них оказались на видеозаписи.

В последний вечер февраля 2011 года охранная видеокамера университетского кафетерия запечатлела как в 20.53 в подъезд зашел мужчина с очень короткими волосами и вынес стоявшую в нише глиняную статую обнаженной женщины. Личность вора не установлена до сих пор.

А в сентябре 2012 года молодой человек вынес из помещений Тартуского художественного музея, где находилась экспозиция фестиваля Art Ist Kuku Nu Ut, стеклянную банку с экскрементами, которая являлась частью инсталляции. Его действия запечатлела видеокамера. Организаторы фестиваля и музей извинились перед художником и публикой за нарушение целостности экспозиции.