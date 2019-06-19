Через десять лет будет слишком поздно: города мира, которые нужно успеть посетить до 2027 года

Сегодня от наплыва туристов страдают такие европейские города, как Венеция, Амстердам и Барселона, пишет turizm.ru. Но уже через десять лет с подобными сложностями столкнутся десятки других туристических направлений. Всемирный совет по туризму и путешествиям проанализировал 50 городов по всему миру и назвал семь мест, где несоразмерный рост турпотока неминуемо и очень скоро приведет к катастрофическим проблемам.

В ходе исследования эксперты WTTC поделили города на категории в зависимости от того, насколько они подготовлены к дальнейшему увеличению турпотока.

Оценивались такие факторы, как инфраструктура, стабильность, защита окружающей среды, рост устойчивого туризма, государственное участие и многое другое. Затем эти факторы сравнивались с прогнозом роста общего объема туристов на период с 2017 по 2027 год. Низкий балл по позитивным туристическим факторам и, напротив, высокий балл по взрывной динамике турпотока и есть главный показатель факта, что город подвергается риску овертуризма.

В итоге, наибольшие проблемы из-за нехватки ресурсов к 2027 году ожидаются в тайской столице Бангкоке, Кейптауне в ЮАР, Дели, вьетнамской столице Хошимине, Стамбуле, Мехико и индонезийской Джакарте, которая, по прогнозам, через десятилетие станет самым густонаселенным городом в мире.

В ходе исследования эксперты также пришли к выводу, что многие города научились успешно справляться с овертуризмом. К ним относятся Берлин, Дублин, Мадрид, Лондон, Майами и Нью-Йорк. Рост количества иностранных гостей не станет большой нагрузкой для многих финансовых центров, в том числе для Пекина, Чикаго, Гонконга и Токио. Для путешественников, которые предпочитают менее популярные направления, специалисты рекомендуют такие города, как Богота в Колумбии, Лима в Перу, Каир и Москва.

В WTTC отметили, что, например, Россия находится в более предпочтительном положении по сравнению с многими странами. Как ни странно, помогает стране значительно более медленный рост туризма и одна из самых низких концентраций посетителей из других стран.