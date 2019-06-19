Картина дня: переговоры относительно перекрытия столичных улиц, упрощение получения российской визы и смертельная авария

Новым послом Европейского Союза на Украине станет вице-канцлер МИД Эстонии Матти Маасикас. Читайте далее...

Вне дома: бранч с шампанским Moët в Mon Repos у Влада Дьячука

Бранч – это гибрид двух английских слов: breakfast – "завтрак" и lunch – "обед". В общем, это поздний завтрак, плавно переходящий в ранний обед. Бранчи обычно устраивают по субботам и воскресеньям. За богато сервированным столом, часто в сопровождении легкого алкоголя, собираются люди, которым некуда спешить, поэтому бранч может и затянуться. Читайте далее...

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

Координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук погиб в Киеве. Во время чистки наградного пистолета он нанес себе смертельное ранение, сообщил коллега по фракции, депутат Антон Геращенко. Читайте далее...

Часть абитуриентов не получит аттестат об окончании школы на выпускном вечере

Фонд Innove успеет разослать результаты государственных экзаменов по школам только к четвергу. Так как во многих учебных заведениях выпускные состоятся в среду, в торжественный день некоторые ученики аттестат об окончании школы не получат. Читайте далее...

Go Bus заманивает водителей автобусов на работу высокими зарплатами и проживанием за счет фирмы

С 1 июля обслуживать жителей Тарту будут новехонькие рейсовые автобусы фирмы Go Bus. Договор с нынешним перевозчиком Sebe истекает. Еще недавно в Go Bus были озабочены тем, что компании не хватает водителей. Теперь же региональный руководитель Go Bus в Южной Эстонии Калле Сависте подтвердил, что на данный момент водителей достаточно, чтобы 1 июля начать работу. Читайте далее...

Кинотеатр Forum Cinemas спрятал в попкорне 1500 лотерейных билетов с разными призами

Теперь, отправляясь на фильм в кинотеатры Forum Cinemas, непременно стоит купить там попкорн: в коробках спрятано 1500 лотерейных билетов с разными призами. Читайте далее...

Что будет со зданиями ERR на Гонсиори, Фельмани и Крейцвальди?

Стартовая цена принадлежащей Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) недвижимости на улицах Туйзу и Тервизе, на предстоящем новом аукционе составляет 4,5 миллиона евро. Выигравшая предыдущий аукцион фирма Merko Ehitus отказалась от покупки. Читайте далее...

На Таллиннском телевидении сократили восемь сотрудников

На Таллиннском телевидении (TTV) за два дня сократили восемь сотрудников. Среди попавших под сокращение в том числе и сотрудники редакции телеканала. Читайте далее...

Юри Ратас: Мартин Хельме допустил процедурную ошибку

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) допустил процедурную ошибку, когда без консультации с премьер-министром остался при своем мнении при голосовании по поводу реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) на встрече министров финансов стран еврозоны, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас. Читайте далее...

Признавшийся в даче взятки Хиллар Тедер оказался самым щедрым спонсором партий