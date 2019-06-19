Картина дня: переговоры относительно перекрытия столичных улиц, упрощение получения российской визы и смертельная авария

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
На следующей неделе город закрывает для съемок фильма Пярнуское шоссе, мосты на Лаагна-теэ не тронут
Таллиннская горуправа передала компании Warner.Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах 29 и 30 июня. Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что полное закрытие мостов на Лаагна-теэ исключено. Читать далее...
Россия упрощает получение многоразовых туристических виз для граждан Эстонии
Посольство России в Эстонии сообщило о позитивных изменениях в деле оформления многократных туристических виз для граждан Эстонской Республики. Читать далее...
Трагическая авария в Саку: погиб 34-летний мужчина
На Таллиннской окружной дороге, волость Саку, деревня Таммемяэ, с дороги съехал легковой автомобиль, 34-летний мужчина погиб на месте происшествия. Читайте далее...
Штраф до 2500 евро и блокировка учетной записи: в борьбе с вандалами Тартуский велопрокат пошел на крайние меры
С 20 июня в Тарту вводятся новые правила пользования прокатом электрических велосипедов. Так, с часа ночи и до пяти часов утра велопарковки будут закрыты, чтобы аккумуляторы велосипедов могли полностью зарядиться. В то же время город намерен строго наказывать вандалов. Читать далее...
Антс Лаанеотс: двойное гражданство – Эстония-Россия – обернется русификацией
Неделю назад Партия реформ инициировала поправки к Закону о гражданстве, предложив узаконить двойное гражданство. Кто же станет исключением? Инициативу прокомментировал депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в повторе!
Кылварт: изменения в проекте улицы Рейди – не принципиальные, а технические
На сегодняшней утренней встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт разъяснил представителям зеленого движения и активистам общественного объединения «В защиту морского города» необходимость изменений в проекте строительства улицы Рейди. Читать далее...
Обанкротившийся производитель тяжелой техники выкуплен и набирает новых работников
Подконтрольное Калле Куузику паевое товарищество AKG Lootsi OÜ во вторник приобрело имущество обанкротившейся в прошлом году фирмы E-Profiil, включая производственные единицы в Юлемисте и Северном порту Палдиски. Читать далее...
Прославившийся на весь мир эстонский волк бесследно исчез
Последний раз его видели в позапрошлом месяце. «Самый известный в Эстонии и, вероятно, в мире волк убит. Читать далее...
Таллинн выбирает автомобилизацию, не согласные с этим чиновники увольняются
Власти Таллинна ищут нового руководителя в Департамент городского планирования. Вскоре уходит с должности и главный городской архитектор. Читать далее...
Эстонские шпажистки провалили личный чемпионат Европы
Ни одна из эстонских шпажисток не смогла преодолеть барьер 1/16 финала. Читать далее...
Сбитый «Боинг» МН17: следствие назвало имена подозреваемых. Кто они?
Международная следственная группа (JIT) впервые назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Трое из них - граждане России. Читать далее...
Новым послом Европейского Союза на Украине станет эстонец
Новым послом Европейского Союза на Украине станет вице-канцлер МИД Эстонии Матти Маасикас. Читайте далее...
Вне дома: бранч с шампанским Moët в Mon Repos у Влада Дьячука
Бранч – это гибрид двух английских слов: breakfast – "завтрак" и lunch – "обед". В общем, это поздний завтрак, плавно переходящий в ранний обед. Бранчи обычно устраивают по субботам и воскресеньям. За богато сервированным столом, часто в сопровождении легкого алкоголя, собираются люди, которым некуда спешить, поэтому бранч может и затянуться. Читайте далее...
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
Координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук погиб в Киеве. Во время чистки наградного пистолета он нанес себе смертельное ранение, сообщил коллега по фракции, депутат Антон Геращенко. Читайте далее...
Часть абитуриентов не получит аттестат об окончании школы на выпускном вечере
Фонд Innove успеет разослать результаты государственных экзаменов по школам только к четвергу. Так как во многих учебных заведениях выпускные состоятся в среду, в торжественный день некоторые ученики аттестат об окончании школы не получат. Читайте далее...
Go Bus заманивает водителей автобусов на работу высокими зарплатами и проживанием за счет фирмы
С 1 июля обслуживать жителей Тарту будут новехонькие рейсовые автобусы фирмы Go Bus. Договор с нынешним перевозчиком Sebe истекает. Еще недавно в Go Bus были озабочены тем, что компании не хватает водителей. Теперь же региональный руководитель Go Bus в Южной Эстонии Калле Сависте подтвердил, что на данный момент водителей достаточно, чтобы 1 июля начать работу. Читайте далее...
Кинотеатр Forum Cinemas спрятал в попкорне 1500 лотерейных билетов с разными призами
Теперь, отправляясь на фильм в кинотеатры Forum Cinemas, непременно стоит купить там попкорн: в коробках спрятано 1500 лотерейных билетов с разными призами. Читайте далее...
Что будет со зданиями ERR на Гонсиори, Фельмани и Крейцвальди?
Стартовая цена принадлежащей Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) недвижимости на улицах Туйзу и Тервизе, на предстоящем новом аукционе составляет 4,5 миллиона евро. Выигравшая предыдущий аукцион фирма Merko Ehitus отказалась от покупки. Читайте далее...
На Таллиннском телевидении сократили восемь сотрудников
На Таллиннском телевидении (TTV) за два дня сократили восемь сотрудников. Среди попавших под сокращение в том числе и сотрудники редакции телеканала. Читайте далее...
Юри Ратас: Мартин Хельме допустил процедурную ошибку
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) допустил процедурную ошибку, когда без консультации с премьер-министром остался при своем мнении при голосовании по поводу реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) на встрече министров финансов стран еврозоны, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас. Читайте далее...
Признавшийся в даче взятки Хиллар Тедер оказался самым щедрым спонсором партий
Бизнесмен Хиллар Тедер (59), которого в 2011 году Äripäev назвал самым богатым человеком Эстонии, годами финансово поддерживал партии. Читайте далее...