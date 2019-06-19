Картина дня: переговоры по поводу перекрытия столичных улиц, упрощение получения российской визы и провал эстонских шпажисток

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Россия упрощает получение многоразовых туристических виз для граждан Эстонии
Посольство России в Эстонии сообщило о позитивных изменениях в деле оформления многократных туристических виз для граждан Эстонской Республики. Читать далее...
На следующей неделе город закрывает для съемок фильма Пярнуское шоссе, мосты на Лаагна-теэ не тронут
Таллиннская горуправа передала компании Warner.Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах 29 и 30 июня. Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что полное закрытие мостов на Лаагна-теэ исключено. Читать далее...
Штраф до 2500 евро и блокировка учетной записи: в борьбе с вандалами Тартуский велопрокат пошел на крайние меры
С 20 июня в Тарту вводятся новые правила пользования прокатом электрических велосипедов. Так, с часа ночи и до пяти часов утра велопарковки будут закрыты, чтобы аккумуляторы велосипедов могли полностью зарядиться. В то же время город намерен строго наказывать вандалов. Читать далее...
Антс Лаанеотс: двойное гражданство – Эстония-Россия – обернется русификацией
Неделю назад Партия реформ инициировала поправки к Закону о гражданстве, предложив узаконить двойное гражданство. Кто же станет исключением? Инициативу прокомментировал депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в повторе!
Кылварт: изменения в проекте улицы Рейди – не принципиальные, а технические
На сегодняшней утренней встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт разъяснил представителям зеленого движения и активистам общественного объединения «В защиту морского города» необходимость изменений в проекте строительства улицы Рейди. Читать далее...
Обанкротившийся производитель тяжелой техники выкуплен и набирает новых работников
Подконтрольное Калле Куузику паевое товарищество AKG Lootsi OÜ во вторник приобрело имущество обанкротившейся в прошлом году фирмы E-Profiil, включая производственные единицы в Юлемисте и Северном порту Палдиски. Читать далее...
Прославившийся на весь мир эстонский волк бесследно исчез
Последний раз его видели в позапрошлом месяце. «Самый известный в Эстонии и, вероятно, в мире волк убит. Читать далее...
Таллинн выбирает автомобилизацию, не согласные с этим чиновники увольняются
Власти Таллинна ищут нового руководителя в Департамент городского планирования. Вскоре уходит с должности и главный городской архитектор. Читать далее...
Эстонские шпажистки провалили личный чемпионат Европы
Ни одна из эстонских шпажисток не смогла преодолеть барьер 1/16 финала. Читать далее...
Сбитый «Боинг» МН17: следствие назвало имена подозреваемых. Кто они?
Международная следственная группа (JIT) впервые назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Трое из них - граждане России. Читать далее...