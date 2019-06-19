Международная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года.

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Международная следственная группа (JIT) впервые назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Трое из них - граждане России.

По версии следственной группы (в ее состав входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины), самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны:

  • Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России
  • Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России
  • Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР
  • Игорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной ДНР

Расследователи считают, что Дубинский, Пулатов и Стрелков сейчас живут в России, а Харченко - на востоке Украины, на территории, неподконтрольной правительству страны.

Минобороны России отрицает причастность российских военных к крушению самолета и выдвигает альтернативные версии событий.