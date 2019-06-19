"Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования, этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - сказал он.

Би-би-си рассказывает, что известно о людях, которых назвала следственная группа.

Олег Пулатов, позывной "Гюрза"

Имя отставного офицера ВДВ в связи с трагедией "Боинга" упоминается впервые.

В 1990 году он закончил Киевское высшее общекомандное училище. Судя по данным из открытых источников, Пулатов воевал в Чечне, имеет два ордена Мужества и медаль "За отвагу".

По данным базы "СПАРК", Олег Юлдашевич Пулатов в 2000-е годы был командиром воинской части 85954 - это 54-й отдельный десантно-штурмовой батальон, базировавшийся в Ульяновске.

По решению Ульяновского гарнизонного военного суда, Пулатов был досрочно уволен со службы по состоянию здоровья в 2008 году.

По данным расследователей Bellingcat, Пулатов прибыл в Донбасс весной 2014 года. Чуть позже он возглавил 2-й отдел ГРУ ДНР (спецназ и военная разведка).

По данным радиоперехватов СБУ, именно человек с позывным "Гюрза" и голосом, похожим на голос Пулатова, сопровождал "Бук" от города Снежное, находился рядом с комплексом в момент пуска ракеты по "Боингу" МН17, а затем выезжал на место крушения. По версии Bellingcat, именно Пулатов нашел и передал руководству ДНР "черные ящики" сбитого "Боинга".

Леонид Харченко, позывной "Крот"

Харченко является гражданином Украины, уроженцем Донбасса. Как считают расследователи, летом 2014 года он командовал различными подразделениями разведки ГРУ ДНР, был подчиненным Пулатова и Дубинского.

Судя по данным прослушки СБУ, 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывал другому стороннику ДНР дорогу к месту нахождения "Бука".

Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию комплекса обратно в Россию.

В апреле 2015 года Харченко стал командиром второго отдела ГРУ ДНР (после ухода Пулатова). Что было с "Кротом" после 2015 года - неизвестно. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит.

Сергей Дубинский, позывной "Хмурый"

Именно "Хмурый", как считают расследователи, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.

Имя Дубинского в связи с расследованием крушения рейса MH17 упоминается не впервые. Оно неоднократно фигурировало в докладах расследовательской группы Bellingсat.

В российской прессе Дубинский долго фигурировал как "генерал Сергей Николаевич Петровский". Он также известен под позывным "Хмурый" - это прозвище он использовал долгие годы, в том числе как ник на форумах. Его настоящая личность и фамилия стали известны после взлома электронной почты Игоря Гиркина-Стрелкова в мае 2014 года.

Детство "Хмурого", согласно расследованиям украинских журналистов, прошло в поселке Великая Новоселка в Донецкой области.

Согласно данным многочисленных расследований и интервью самого Дубинского, военную карьеру он начал в восьмидесятые. Во время войны в Афганистане молодой офицер возглавил разведывательную роту мотострелкового полка, который базировался в Кабуле.

В 1990-х он принимал участие в войне в Чечне, где предположительно познакомился с Игорем Стрелковым. Впоследствии служил в 22-й бригаде спецназа ГРУ.

Воинское звание Дубинского неизвестно. На форумах в соцсетях он публиковал снимки в форме полковника. Но в 2014 году в интервью СМИ представлялся уже как генерал-майор. Кто присвоил ему это звание, неясно, хотя на последних фотографиях он снят в форме российского образца.

Дубинский некоторое время жил в Ростовской области. В апреле 2014 года он якобы вышел в отставку и отправился служить в самопровозглашенную Донецкую народную республику.

Летом 2014 года Дубинский был главой военной разведки ДНР (ГРУ ДНР). Этот орган появился на ранних стадиях битвы за Славянск - первого крупного противостояния пророссийских сепаратистов и украинской армии.

Расследователи считают, что говорить о связи Дубинского с катастрофой можно, в первую очередь, на основании телефонных разговоров, перехваченных Службой безопасности Украины

Утром 17 июля 2014 года, в день крушения, Дубинский обсуждал по телефону с другими ополченцами, что "Бук" с экипажем прибыл в Донецк. Тогда же он поручил отправить в сторону Снежного установку с колонной танков бригады "Восток".

На записях, опубликованных СБУ, человек с позывным "Хмурый" объяснял и цель переброски. По его словам, установка была нужна для защиты ополченцев, дислоцированных на линии фронта к югу от Снежного.

Сам "Хмурый" тоже отправился в зону боевых действий. Днем 17 июля он рассказал в телефонном разговоре, что находится в Мариновке - селе к югу от Снежного: "Долбят "Градом" постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, "сушку". У нас же "Бук-М", получили мы".

В тот момент, утверждают авторы доклада Bellingсat, Дубинский еще не понимал, что вместо украинского штурмовика по ошибке был сбит пассажирский лайнер.

При этом, как предполагают расследователи, в момент запуска снаряда, который сбил "Боинг", Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

Вскоре после событий июля 2014 года Дубинский был вынужден покинуть восток Украины из-за конфликта с другими лидерами ДНР. Сейчас он живет в Ростовской области.

Ранее Русская служба Би-би-си по электронной почте (адрес фигурировал в расследовании Bellingcat и других источниках) связалась с человеком, который в публикации фигурировал под прозвищем Хмурый. Он назвал выводы Bellingcat "смесью отобранных фактов и лжи" и "попыткой натянуть сову на глобус".

Игорь Стрелков (Гиркин)

Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) - один из самых известных лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Известно, что до этого он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Приднестровье и Боснии.

Стрелков стал известен после того, как возглавляемый им отряд в апреле 2014 года захватил Славянск Донецкой области. До этого он долгие годы работал в структурах ФСБ, затем сотрудничал с православным олигархом Константином Малофеевым, которого называли одним из главных спонсоров "русской весны", в марте 2014 года принимал участие в операции по аннексии Крыма.

Покинуть республику и уйти в отставку его вынудили 14 августа 2014 года, после чего он вернулся в Москву, где в последующие годы возглавлял движение "Новороссия".

В момент крушения "Боинга" МН-17 Стрелков возглавлял минобороны самопровозглашенной ДНР, а значит, по мнению следствия, все сепаратисты, причастные к запуску ракеты из "Бука", были его подчиненными.

"Никаких комментариев, кроме тех, что были ранее. Ополчение "Боинг" не сбивало, больше я ничего не комментирую" - заявил Би-би-си Игорь Стрелков (Гиркин).

Согласно данным аудиоперехватов СБУ, на следующий день после катастрофы "Боинга" Стрелков обсуждал по телефону возвращение "Бука" на территорию России.

Новый доклад Bellingcat

Одновременно с заявлением следственной группы был опубликован и новый доклад группы расследователей Bellingcat.

В документе расследователи поясняют, как они устанавливали имена людей, которые могут быть причастны к гибели рейса MH17. В основном это было сделано на основании перехватов разговоров по мобильным телефонам.

Эти перехваты осуществила Служба безопасности Украины, которая опубликовала некоторые записи.

Согласно расследованию, основанному на анализе этих звонков, в уничтожении авиалайнера "Малазийских авиалиний" принимали участие члены так называемой "Группы Безлера" и батальона "Восток" под командованием Александра Ходаковского.

Именно над линией, вдоль которой расположены эти населенные пункты, пролегал маршрут "Боинга".

Основываясь на перехватах переговоров, следователи делают вывод, что со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР к гибели MH17 скорее причастны так называемые ГРУ ДНР и "Группа Безлера".

Расследователи подробно поясняют, почему они считают, что "Гюрза", сопровождавший "Боинг" к месту, откуда была предположительно пущена ракета, - это отставной офицер ВДВ России Олег Пулатов, также использовавший позывной "Халиф".

Первый раз предположительное настоящее имя "Гюрзы"-"Халифа" было обнародовано на форумах "Антиквариат" и "Glav.su", где в 2014 году активно обсуждались все действия сторонников ДНР и ЛНР.

Министерство обороны России неоднократно выступало с резкой критикой работы международной группы Bellingcat, а также докладов, посвященных расследованию обстоятельств гибели рейса MH17, сбитого над Донецкой областью Украины.

Ведомство заявляло, что "так называемые журналистские расследования Bellingcat искажают объективные факты", а представленная в них информация "имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных".

По мнению МИД России, для подтверждения своих выводов авторы расследования используют "данные из соцсетей, различные фейковые публикации из интернета, а также собственные сомнительные материалы".

Выводы Bellingcat отвергали также в Кремле.

Гибель MH17

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что постепенно международная следственная группа будет называть все новые и новые имена причастных к трагедии.

"Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" накануне заявления следственной группы.

Ранее международная следственная группа пришла к заключению, что лайнер был сбит ракетой "земля-воздух", пущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное.

Согласно выводам следственной группы, пусковая установка "Бук", из которой был сбит самолет, была доставлена на Украину из России.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая различные и часто взаимоисключающие версии о вине украинских военных.

В сентябре 2016 года министерство обороны России предоставило свои данные о катастрофе, заявив, что ракета из комплекса "Бук" была запущена не из района Снежного, находившегося под контролем ДНР.

В октябре 2015 года похожую версию выдвигал производитель установок "Бук" - концерн "Алмаз-Антей". Представители концерна настаивали, что пуск был осуществлен из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинскими войсками.

Вместе с тем Следственный комитет России неоднократно заявлял, что рассматривает в качестве приоритетной версии катастрофы запуск ракеты "воздух-воздух" штурмовиком Су-25 ВВС Украины.