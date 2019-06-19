Rus.Postimees.eeЗа рубежомСбитый «Боинг» МН17: следствие назвало имена подозреваемых. Кто они?Сбитый «Боинг» МН17: следствие назвало имена подозреваемых. Кто они?BBC News Отправить э-почтой Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться вКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в LinkedIn Пришли новoсть 19 июня 2019, 14:45Международная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года.ФОТО: MAXIM ZMEYEV / Reuters / ScanpixМеждународная следственная группа (JIT) впервые назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Трое из них - граждане России.По версии следственной группы (в ее состав входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины), самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны:Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии РоссииОлег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии РоссииЛеонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНРИгорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной ДНРРасследователи считают, что Дубинский, Пулатов и Стрелков сейчас живут в России, а Харченко - на востоке Украины, на территории, неподконтрольной правительству страны.Минобороны России отрицает причастность российских военных к крушению самолета и выдвигает альтернативные версии событий.Отправить э-почтой Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться вКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в LinkedIn Пришли новoсть MH17Донбассподозреваемые