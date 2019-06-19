Новым послом Европейского Союза на Украине станет эстонец

Новым послом Европейского Союза на Украине станет вице-канцлер МИД Эстонии Матти Маасикас, сообщил в среду портал новостей ERR.
Как отмечает украинский портал «Европейская правда», предстоящая осенью замена на этом посту плановая и не связана ни с украинскими, ни европейскими выборами. В августе истекает три года каденции нынешнего посла Хюга Мингарелли: в 2019 году ему исполняется 65 лет. И хотя формально ЕС мог оставить посла на четвертый год, произошло иначе: еще в прошлом году в Брюсселе решили включить украинскую дипмиссию в нынешнюю плановую ротацию.
Кандидатура Маасикаса одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве.
Маати Маасикас родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию – историк, работал в музее. Сейчас беспартийный, в 1990-х годах он работал в партии "Отечество".
Имел опыт работы в международных отделах Министерства обороны и парламента. С 1999 года он возглавлял офис премьер-министра Марта Лаара.
В 2001 году перешел на дипломатическую службу, сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году стал генеральным секретарем МИД Эстонии. С должности секретаря МИД Маасикас переехал в Брюссель.
В 2009 году его пригласили в команду комиссара по вопросам расширения, финна Олли Рена, в 2010 году он присоединился к группе советников президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.
В 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маасикас координировал этот процесс из Таллинна. В этот период Маасикас как представитель председательства подписал решение о предоставлении Украине торговых преференций, отметил портал «Европейская правда».
Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями, а по некоторым данным, в минувшие выходные даже приезжал в Киев.
Официально он должен прибыть в Киев в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.
Маасикас владеет эстонским, английским, французским, немецким, финским и свободно говорит по-русски.