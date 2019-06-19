Ср, 19.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Новым послом Европейского Союза на Украине станет эстонец

Матти Маасикас.

ФОТО: Tairo Lutter

Новым послом Европейского Союза на Украине станет вице-канцлер МИД Эстонии Матти Маасикас, сообщил в среду портал новостей ERR.

Как отмечает украинский портал «Европейская правда», предстоящая осенью замена на этом посту плановая и не связана ни с украинскими, ни европейскими выборами. В августе истекает три года каденции нынешнего посла Хюга Мингарелли: в 2019 году ему исполняется 65 лет. И хотя формально ЕС мог оставить посла на четвертый год, произошло иначе: еще в прошлом году в Брюсселе решили включить украинскую дипмиссию в нынешнюю плановую ротацию.

Кандидатура Маасикаса одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве.

Маати Маасикас родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию – историк, работал в музее. Сейчас беспартийный, в 1990-х годах он работал в партии "Отечество".

Имел опыт работы в международных отделах Министерства обороны и парламента. С 1999 года он возглавлял офис премьер-министра Марта Лаара.

В 2001 году перешел на дипломатическую службу, сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году стал генеральным секретарем МИД Эстонии. С должности секретаря МИД Маасикас переехал в Брюссель.

В 2009 году его пригласили в команду комиссара по вопросам расширения, финна Олли Рена, в 2010 году он присоединился к группе советников президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маасикас координировал этот процесс из Таллинна. В этот период Маасикас как представитель председательства подписал решение о предоставлении Украине торговых преференций, отметил портал «Европейская правда».

Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями, а по некоторым данным, в минувшие выходные даже приезжал в Киев.

Официально он должен прибыть в Киев в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.

Маасикас владеет эстонским, английским, французским, немецким, финским и свободно говорит по-русски. 

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