Что будет со зданиями ERR на Гонсиори, Фельмани и Крейцвальди?

«Хотя победитель отказался от сделки, правила аукциона не позволяют принимать предложения второго или третьего [претендента], мы посчитали целесообразным организовать новый аукцион», - сказал BNS председатель правления ERR Эрик Роозе.

Вплоть до 2012 года вместо зданий на Гонсиори ERR планировал построить в Кристийне новый телевизионный комплекс. Однако в 2012 году совет ERR решил, что так называемый проект Туйзу будет закрыт, а вместо этого следует заняться развитием уже имеющихся корпусов.

В конце апреля ERR известила, что аукцион со стартовой ценой 2 млн евро выиграла фирма Merko Ehitus Eesti, которая предложила за недвижимость более 5,5 млн евро.

Предложения для участия в новом аукционе могут быть представлены до второй половины дня 14 августа.

Объекты недвижимости, выставленные на аукцион, расположены по адресам: Туйзу, 21 / Тервизе, 2, Тервизе, 2a, Тервизе, 4 и Тервизе T3 и T4. Общая площадь недвижимости составляет 41 569 квадратных метров.