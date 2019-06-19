Что будет со зданиями ERR на Гонсиори, Фельмани и Крейцвальди?

Стартовая цена принадлежащей Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) недвижимости на улицах Туйзу и Тервизе, на предстоящем новом аукционе составляет 4,5 миллиона евро. Выигравшая предыдущий аукцион фирма Merko Ehitus отказалась от покупки.
«Хотя победитель отказался от сделки, правила аукциона не позволяют принимать предложения второго или третьего [претендента], мы посчитали целесообразным организовать новый аукцион», - сказал BNS председатель правления ERR Эрик Роозе.
Вплоть до 2012 года вместо зданий на Гонсиори ERR планировал построить в Кристийне новый телевизионный комплекс. Однако в 2012 году совет ERR решил, что так называемый проект Туйзу будет закрыт, а вместо этого следует заняться развитием уже имеющихся корпусов.
В конце апреля ERR известила, что аукцион со стартовой ценой 2 млн евро выиграла фирма Merko Ehitus Eesti, которая предложила за недвижимость более 5,5 млн евро.
Предложения для участия в новом аукционе могут быть представлены до второй половины дня 14 августа.
Объекты недвижимости, выставленные на аукцион, расположены по адресам: Туйзу, 21 / Тервизе, 2, Тервизе, 2a, Тервизе, 4 и Тервизе T3 и T4. Общая площадь недвижимости составляет 41 569 квадратных метров.
Деньги, вырученные от продажи недвижимости, ERR использует для строительства нового телевизионного комплекса на участке между Домом новостей и Домом радио. Новый комплекс будет построен по проекту выигравшего архитетурный конкурс бюро Kadarik ja Tüür Arhitektid OÜ.