Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

Координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук погиб в Киеве. Во время чистки наградного пистолета он нанес себе смертельное ранение, сообщил коллега по фракции, депутат Антон Геращенко.
«Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», - написал Геращенко в своем аккаунте в Twitter в среду днем.
По его словам, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, передает «Интерфакс».
В свою очередь в МВД Украины заявили, что правоохранители рассматривают три версии гибели Тымчука.
«Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», - сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Позднее в эфире телеканала «112.Украина» Геращенко рассказал подробности происшедшего.
«Жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что ее муж чистил дома наградной пистолет. При чистке оружия нанес себе смертельное ранение. По приезде бригады скорой помощи Тымчук, к сожалению, уже скончался», - сказал парламентарий.
Дмитрий Тымчук (родился 27 июня 1972 г.) - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса. Координатор группы «Информационный сопротивление».
В 1995г окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1995-1997гг. проходил службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000 гг. работал в штабе Национальной гвардии Украины.
Стал известен благодаря освещению событий в Крыму и боев в Донбассе. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 году был избран по партийному списку «Народного фронта» (партия тогдашнего премьера Арсения Яценюка).