Часть абитуриентов не получит аттестат об окончании школы на выпускном вечере

Фонд Innove успеет разослать результаты государственных экзаменов по школам только к четвергу. Так как во многих учебных заведениях выпускные состоятся в среду, в торжественный день некоторые ученики аттестат об окончании школы не получат, передает Rus.ERR.
Специалист по коммуникациям фонда Innove Мари Аннус сообщила новостному порталу ERR, что не все результаты готовы, но школы оповещены о получении результатов к 20 июня.
По словам директора Таллиннского английского колледжа Тоомаса Круузимяги, такое происходит не в первый раз, но школа в течение нескольких лет выдает на выпускном документ о прохождении учебной программы, аттестат об окончании основной школы и ведомости.
"Золотые и серебряные медали тоже выдаем, вероятность того, что претенденты на них оказались не способны сдать государственные экзамены, ничтожна", – объяснил директор.