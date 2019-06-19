Go Bus заманивает водителей автобусов на работу высокими зарплатами и проживанием за счет фирмы

По словам руководителя Go Bus Андрея Мяндла, нехватка рабочей силы велика, поэтому предприятие готово предложить работу на тартуских городских линиях всем, у кого есть профессиональная квалификация водителя автобуса и желание зарабатывать в том числе и с неполной ставкой.

Чтобы мотивировать водителей автобусов выйти на работу на тартуских городских линиях, правление Go Bus годом ранее подняло зарплату. "Приезжим мы предлагаем проживание в Тарту за счет предприятия. Летом планируем начать курсы водителей автобусов и надеемся на большой интерес", - добавил Мяндла.

Минимальная месячная зарплата водителей автобусов на тартуских городских линиях составит с 1 июля 1 200 евро, что на 20% выше оговоренной в условиях поставки минимальной зарплаты в 980 евро. Средняя же зарплата водителей по прогнозам составит 1500 евро.

По словам Мяндла, рост зарплат обусловлен необходимостью повышения конкурентоспособности сектора. Он добавил, что профессия водителя автобуса в Тарту должна стать более привлекательной для соискателей.

Мяндла добавил, что городская автобусная сеть стала в последние годы объемнее, так что рост зарплат вполне оправдан.

Средний возраст водителей на тартуских линиях - за 60 лет, поэтому новая кровь нужна постоянно. "Идеальным был бы средним возраст в районе пятидесяти", - считает Калле Сависте.