Кинотеатр Forum Cinemas спрятал в попкорне 1500 лотерейных билетов с разными призами

Руководитель по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер пояснила, что билеты этой лотереи можно найти в коробках с соленым, сладким и разноцветным попкорном в кинотеатрах Forum Cinemas в Таллинне, Тарту и Вильянди.

«Всего мы спрятали 1500 лотерейных билетов. В каждой коробке их, разумеется, нет, но зато каждый билет гарантирует вам приз, – отметила Кярнер. – Среди призов бесплатные билеты в кино, талон на попкорн, льготные билеты на особые мероприятия, подарочные карточки различных заведений питания, бесплатные членские купоны MyFitness и т.п.».

Кярнер добавила, что попкорн является неотъемлемой частью культуры кино, а жители Эстонии потребляют его достаточно много: «Брать с собой на просмотр закуски и напитки становится для людей все более привычным делом: за один только день посетители Forum Cinemas покупают сотни коробок попкорна».

Именно в кинотеатре Forum Cinemas в 1994 году была представлена невиданная в Эстонии вещь: здесь стали использовать первую в стране профессиональную машину для изготовления попкорна.