Ученые столкнулись с саботажем на МКС: космонавты не хотят сдавать сперму

Заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Ирина Огнева сообщила, что никак не может «провести через Координационный научно-технический совет, который одобряет проведение экспериментов на российском сегменте МКС, такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы».

«Постоянно наталкиваемся на препятствия морально-психологического и этического характера. Желающих среди космонавтов не находится», - сказала она в интервью РИА «Новости».

По словам Огневой, научная задача по получению биоматериала в условиях космоса «вызывает у всех улыбку и неприятие». В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета. А это крайне важно для понимания, как именно внеземное пространство влияет на человека, на его ДНК, в том числе и в половых клетках, и на возможность размножения в условиях космоса.

Сперматогенез - развитие мужских половых клеток (сперматозоидов), происходящее под регулирующим воздействием гормонов. Одна из форм гаметогенеза. Сперматогенез у человека в норме начинается в пубертатном периоде (около 12 лет) и продолжается до глубокой старости. Продолжительность полного сперматогенеза у мужчин составляет примерно 73-75 дней. Один цикл зародышевого эпителия составляет приблизительно 16 дней.

Сложный процесс сперматогенеза регулируется гонадотропными гормонами гипофиза и стероидными гормонами яичка. Влияние невесомости, разного рода излучений особенно важно ученым для понимания процессов, происходящих в ДНК человека в условиях космоса.

На МКС проводили исследования спермы, но только мышиной

Ученым до сих пор не известно, как будут работать механизмы полового размножения вне Земли, и будут ли работать вообще.

Ранее на МКС ставились эксперименты на саламандрах, рыбах и мышах, которые показали наличие повреждения ДНК в «космической» сперме.

Самым «выдающимся» экспериментом в этой области пока считается исследование японских ученых, которые еще в 2013 году заморозили мышиную сперму и послали ее на МКС, где она провела 288 дней. Исследователи хотели выяснить, как космос влияет на образцы, разрушает ли их повышенная радиация. Когда сперма вернулась в лабораторию, ее образцы сравнили с теми, что хранились на земле при аналогичной температуре.

И в образцах с МКС нашли некоторые мутации ДНК, хотя они и не были критическими для получения потомства. Японцы оплодотворили самок земных мышей, и те в итоге дали здоровое потомство. Изменения в ДНК были сглажены, предположительно, во время эмбрионального развития плодов. Этот эксперимент позволил говорить, что космос вполне подходящая для оплодотворения среда.

Однако все же этот эксперимент нельзя считать чистым. Мышата родились на Земле, а сперматозоиды хранились на МКС не так долго - при изменении этих условий модификация генома может стать более существенной.

Космонавты считают, что их биоматериал используют «в недобрых целях»?