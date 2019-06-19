Ученые столкнулись с саботажем на МКС: космонавты не хотят сдавать сперму

Российские ученые столкнулись с саботажем своих космических исследований со стороны космонавтов Международной космической станции (МКС). Научная работа по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез оказалась на грани срыва из-за нежелания российских космонавтов сдавать свой биоматериал, а именно - сперму, передает NEWSru.
Заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Ирина Огнева сообщила, что никак не может «провести через Координационный научно-технический совет, который одобряет проведение экспериментов на российском сегменте МКС, такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы».
«Постоянно наталкиваемся на препятствия морально-психологического и этического характера. Желающих среди космонавтов не находится», - сказала она в интервью РИА «Новости».
По словам Огневой, научная задача по получению биоматериала в условиях космоса «вызывает у всех улыбку и неприятие». В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета. А это крайне важно для понимания, как именно внеземное пространство влияет на человека, на его ДНК, в том числе и в половых клетках, и на возможность размножения в условиях космоса.
Сперматогенез - развитие мужских половых клеток (сперматозоидов), происходящее под регулирующим воздействием гормонов. Одна из форм гаметогенеза. Сперматогенез у человека в норме начинается в пубертатном периоде (около 12 лет) и продолжается до глубокой старости. Продолжительность полного сперматогенеза у мужчин составляет примерно 73-75 дней. Один цикл зародышевого эпителия составляет приблизительно 16 дней.
Сложный процесс сперматогенеза регулируется гонадотропными гормонами гипофиза и стероидными гормонами яичка. Влияние невесомости, разного рода излучений особенно важно ученым для понимания процессов, происходящих в ДНК человека в условиях космоса.
На МКС проводили исследования спермы, но только мышиной
Ученым до сих пор не известно, как будут работать механизмы полового размножения вне Земли, и будут ли работать вообще.
Ранее на МКС ставились эксперименты на саламандрах, рыбах и мышах, которые показали наличие повреждения ДНК в «космической» сперме.
Самым «выдающимся» экспериментом в этой области пока считается исследование японских ученых, которые еще в 2013 году заморозили мышиную сперму и послали ее на МКС, где она провела 288 дней. Исследователи хотели выяснить, как космос влияет на образцы, разрушает ли их повышенная радиация. Когда сперма вернулась в лабораторию, ее образцы сравнили с теми, что хранились на земле при аналогичной температуре.
И в образцах с МКС нашли некоторые мутации ДНК, хотя они и не были критическими для получения потомства. Японцы оплодотворили самок земных мышей, и те в итоге дали здоровое потомство. Изменения в ДНК были сглажены, предположительно, во время эмбрионального развития плодов. Этот эксперимент позволил говорить, что космос вполне подходящая для оплодотворения среда.
Однако все же этот эксперимент нельзя считать чистым. Мышата родились на Земле, а сперматозоиды хранились на МКС не так долго - при изменении этих условий модификация генома может стать более существенной.
Космонавты считают, что их биоматериал используют «в недобрых целях»?
По каким именно причинам российские космонавты только ухмыляются и на сдают сперму, в Институте медико-биологических проблем РАН (ИМБП) не уточнили.
Но вполне возможно, что кто-то из космонавтов считает, что их биоматериал могут использовать в каких-то «злых» целях. Напомним, история с новой теорией заговора, озвученная в конце 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным, о сборе биоматериала спецслужбами США для последующей разработки биологического оружия против России, очень востребована среди чиновников и политиков, хотя по мнению ученых, такой проблемы вообще не существует.
В Роспотребнадзоре даже разработали конкретные меры, чтобы биологический материал россиян не использовали всякие шпионы в «злых целях», - для этого государство должно регулировать работу всех клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека.
Правительство России тогда оперативно подготовило законопроект о биологической безопасности россиян, а депутаты Госдумы нашли «иностранного агента», собирающего эти биоматериалы на территории страны.
В итоге к настоящему моменту шумиха улеглась, но, как говорится, осадочек остался, и даже космонавты, призванные быть на острие науки, не хотят делится своей спермой с учеными.
Был ли секс в космосе между космонавтами? В институте уверяют, что нет
Не все верят, что секса на МКС никогда не было. Как утверждал в 2007 году автор научной литературы Пьер Колер, сексуальные эксперименты на орбите проводились и Советским Союзом, и учеными NASA.
Колер утверждает, что американцы пошли на такой эксперимент в 1996 года, о чем есть свидетельство в закрытом отчете. Проект под кодовым названием STS-XX был призван исследовать, в каких позах можно заниматься сексом в невесомости. Все это было частью не связанных между собой исследовательских программ по изучению того, как человеческие существа могут выжить несколько лет на орбите.
После проверки с помощью компьютерной симуляции из 20 поз было выбрано 10, рассказывает Колер. По его словам, двое подопытных испробовали их в реальных условиях невесомости. Результаты снимались на видео, но были сочтены настолько секретными, что даже агентству NASA была предоставлена версия, подвергшаяся цензуре. В итоге были признаны пригодными без «посторонней помощи» только четыре позы.
Но после публикации такой информации российские ученые, а также работники Центра управления полетами, все это опровергли. «У нас в стране не было подобных экспериментов и не было эпизодов, свидетельствующих о том, что во время какой-либо экспедиции космонавты занимались сексом», - заявил замруководителя Института медико-биологических проблем (ИМБП) Валерий Богомолов.