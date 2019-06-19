На Таллиннском телевидении сократили восемь сотрудников

«Причина сокращения уже несколько раз затрагивалась местными СМИ: TTV должен экономить. К сожалению, сокращение этих должностей было неизбежным, чтобы добиться сокращения расходов», – пояснил член правления TTV Таави Пукк.

Речь идет о программе сокращения расходов на помещения, телевизионную программу и прочие вещи.

По словам Пука, в ближайшее время больше сокращений не планируется.