На Таллиннском телевидении сократили восемь сотрудников

На Таллиннском телевидении (TTV) за два дня сократили восемь сотрудников. Среди попавших под сокращение в том числе и сотрудники редакции телеканала.
«Причина сокращения уже несколько раз затрагивалась местными СМИ: TTV должен экономить. К сожалению, сокращение этих должностей было неизбежным, чтобы добиться сокращения расходов», – пояснил член правления TTV Таави Пукк.
Речь идет о программе сокращения расходов на помещения, телевизионную программу и прочие вещи.
По словам Пука, в ближайшее время больше сокращений не планируется.
Прошлый год TTV закончил с большом убытком, поэтому с июня телеканал находится в режиме экономии, поэтому даже начало осеннего сезона передач на телеканале откладывается, недавно сказал Пукк ERR.