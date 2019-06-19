Ср, 19.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт

На Таллиннском телевидении сократили восемь сотрудников

Tallinna Televisioon.

ФОТО: ERIK PROZES/

На Таллиннском телевидении (TTV) за два дня сократили восемь сотрудников. Среди попавших под сокращение в том числе и сотрудники редакции телеканала.

«Причина сокращения уже несколько раз затрагивалась местными СМИ: TTV должен экономить. К сожалению, сокращение этих должностей было неизбежным, чтобы добиться сокращения расходов», – пояснил член правления TTV Таави Пукк. 

Речь идет о программе сокращения расходов на помещения, телевизионную программу и прочие вещи. 

По словам Пука, в ближайшее время больше сокращений не планируется. 

Прошлый год TTV закончил с большом убытком, поэтому с июня телеканал находится в режиме экономии, поэтому даже начало осеннего сезона передач на телеканале откладывается, недавно сказал Пукк ERR.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ