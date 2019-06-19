Будьте внимательны: авиакомпании уклоняются от выплаты компенсаций за задержку рейса

По словам представителя страховой компании ERGO Майко Кальвета, путешествуя на самолете необходимо знать, что у авиакомпании есть обязательство в случае отмены или задержки рейса обеспечить людей питанием и напитками, соразмерно времени ожидания. Если рейс переносится на следующий день, то у пассажира есть право на ночлег в гостинице. Также у пассажиров есть право получить компенсацию, которая в зависимости от длительности рейса составляет до 600 евро. Для получения компенсации в первую очередь нужно обратиться в авиакомпанию, сообщает ERGO в пресс-сообщении.

«Практика показывает, что на первое обращение авиакомпании, как правило, отвечают отказом. Компания не хочет выплачивать компенсацию, опираясь на то, что задержка или опоздание рейса произошли по чрезвычайным обстоятельствам. Самая распространённая причина отказа – техническая неисправность. В данном случае нужно иметь в виду, что согласно судебной практике, техническая неисправность самолета не освобождает авиакомпанию от обязанности выплатить компенсацию», - объяснил Кальвет.

Чрезвычайными обстоятельствами, в случае которых авиакомпания не должна выплачивать компенсацию, являются только такие события, которые по своему происхождению и характеру не являются обычными для деятельности авиакомпании и выходят за рамки ее контроля. К таким обстоятельствам относятся, например, перегруз аэропорта в связи с плохими погодными условиями или столкновение самолета с птицей.

«Авиакомпании используют различные методы, для того чтобы избежать выплаты компенсаций. Так были случаи, когда авиакомпании предлагали пассажирам ваучеры на покупку новых билетов, или отправляли банковский чек, который нельзя обналичить ни в одном банке. Также авиакомпании стараются затянуть процесс рассмотрения ходатайства, требуя не относящиеся к делу документы или не отвечая на письма», - сказал представитель страховой компании.

По словам Кальвета, в случае получения отрицательного ответа, все-таки не стоит опускать руки. Практика ERGO по страхованию расходов на юридическую помощь показывает, что если с требованием компенсации обратиться, например, в комиссию по потребительским спорам, то зачастую, авиакомпания выплачивает компенсацию еще в ходе рассмотрения ходатайства.