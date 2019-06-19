Управа Пыхья-Таллинна приглашает на Штромку, где пройдет ярмарка и вспыхнет костер Ивановой ночи

Костер Ивановой ночи зажжется на Штромке и в этом году – 22 июня. Программа выступлений начнется в 18.00, но уже в 15.00 откроется ярмарка, где можно будет купить все для празднования Иванова дня. Ярмарку было решено провести в сотрудничестве с частным сектором по многочисленным просьбам жителей района.

Костер Ивановой ночи зажжет старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, по словам которого в этот день жители Эстонии особенно явственно ощущают зов природы.

«Иванов день всегда был одним из самых ожидаемых праздников для народов побережья Балтийского моря. Уставшие от долгой зимы люди наслаждались теплом, а также делали прогнозы относительно урожая. Но также для взрослых людей это было время любви и поиска своей половинки. Мы современные люди, но Иванов день пробуждает в нас зов природы. Независимо от национальности и языка общения мы собираемся у костра и наслаждаемся летом», - сказал Ярвелайд.

На ярмарке можно будет купить еду – например, копченое мясо и рыбу, всевозможные изделия ремесленничества, летнюю одежду и украшения. Занятие по вкусу найдет и стар, и млад.