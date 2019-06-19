Юри Ратас: Мартин Хельме допустил процедурную ошибку

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) допустил процедурную ошибку, когда без консультации с премьер-министром остался при своем мнении при голосовании по поводу реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) на встрече министров финансов стран еврозоны, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас, передает Rus.ERR со ссылкой на Vikerraadio.
"Министру финансов, прежде чем принимать окончательное решение, следовало проконсультироваться с премьер-министром. Он этого не сделал, эта была процедурная ошибка. Но мы должны понимать, что европейские дела сложные, и это была его первая или вторая такая встреча. Я не думаю, что он не проинформировал меня сознательно или намеренно", - сказал Ратас.