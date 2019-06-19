Люксовая яхта отменила посещение порта Пярну

Яхта класса люкс Jade 959, ранее достигшая с Пярнуским портом договоренности о заходе на швартовку в четверг, отменила посещение эстонского города, сообщает Postimees.
Таким образом, жители Пярну не увидят 52-метровую многопалубную яхту.
Завто в этом году, 23 июля в порт Пярну зайдет уже посещавшее этот город круихное судно Serenissimа, а 26 июля - самое крупное из когда-либо заходивших в Пярнуский порт рейсовое судно Deutschland.
Наконец, в августе-сентябре в Пярну в третий раз зайдет круизное судно Hebridean Sky.