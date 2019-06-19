Ср, 19.06.2019
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Люксовая яхта отменила посещение порта Пярну

Esmaspäeval Pärnu sadamaga neljapäevase külastuse kokku leppinud luksusjaht Jade 959 tühistas Pärnu külastuse.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Яхта класса люкс Jade 959, ранее достигшая с Пярнуским портом договоренности о заходе на швартовку в четверг, отменила посещение эстонского города, сообщает Postimees.

Таким образом, жители Пярну не увидят 52-метровую многопалубную яхту.

Завто в этом году, 23 июля в порт Пярну зайдет уже посещавшее этот город круихное судно Serenissimа, а 26 июля - самое крупное из когда-либо заходивших в Пярнуский порт рейсовое судно Deutschland. 

Наконец, в августе-сентябре в Пярну в третий раз зайдет круизное судно Hebridean Sky.

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