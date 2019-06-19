Любовь зла: жительница Латвии перечислила «жениху» из Африки 48 тысяч евро

В Госполицию Латвии все чаще обращаются женщины, которые становятся жертвами мошенников, – пострадавшие общаются на сайтах знакомств и в соцсетях с неизвестными мужчинами, а те, войдя в доверие, обманывают их. Нередко ущерб измеряется не только в слезах, но и тысячах евро, сообщают правоохранители на своей странице в Facebook, передает Mixnews.
17 июня в Госполицию обратилась очередная жертва – “жених” обманул ее на значительную сумму денег – почти 48 тысяч евро. Их переписка началась в одной из соцсетей, а позже продолжилась в приложениях смартфона. Мужчина представился хирургом, который сейчас работает в военной зоне в Сомали.
Они хотели как можно скорее встретиться, однако для того, чтобы мужчина мог прилететь в Латвию, ему якобы требовалась некоторая сумма денег, которую женщина ему перечислила. Как только деньги были переведены, собеседник пропал.
Как отмечают в Госполиции, это далеко не единственный раз, когда женщин обманывают в интернете. Полицейские не раз сообщали о других подобных случаях, когда мошенники работают по единой схеме: используют сайты знакомств и социальные сети, начинают дружескую и романтическую переписку с жертвами. Пользуясь женским доверием, мошенник делится своими проблемами, например, ему нужны деньги на операцию или требуется определенная сумма, чтобы приехать в отпуск в Латвию. Мошенники также выдумывают истории о драгоценностях, валюте, документах и прочих вещах в в специальных хранилищах, к которым они не могут получить доступ, поскольку «за это нужно заплатить».
Чаще всего итог таких переписок печальный – как только мошенник получает деньги, всякое общение с пострадавшей прекращается, что причиняет женщине не только эмоциональные страдания, но и финансовые проблемы.
«Чтобы избежать неприятностей, призываем жителей быть бдительными и не слишком доверчивыми в социальных сетях, знакомясь с чужаками. Также повторно напоминаем, что не следует раскрывать посторонним лицам свои личные данные, подвергая себя риску», – подчеркнули в полиции.