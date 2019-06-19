Латвийский депутат: эффект от «алковойны» с Эстонией почувствуют и бизнесмены, и простые жители

Эффект от снижения Эстонией акцизного налога на алкоголь и возможного ответа Латвии, почувствуют как предприниматели, так и жители приграничья. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от «Для развития/За!», глава Бюджетно-финансовой комиссии Мартиньш Бондарс, пишет Mixnews.
«Латвия оказалась в ситуации, когда Эстония очень резко снижает акциз на алкоголь, значит, бюджет приграничья пострадает – и предприниматели, и простые жители почувствуют резкое снижение. Несмотря на то, что такие действия всегда сопровождаются консультациями между странами, этого не произошло, и Латвия должна принять меры. Это, конечно, не то чем нам хотелось бы заниматься. Надеюсь, завтра премьер-министры наших стран встретятся и обсудят этот вопрос», – сказал Бондарс.
Сейм уже завтра, 20 июня, планирует принять решение о снижении ставки акцизного налога на крепкий алкоголь на 23%.
Большинство депутатов бюджетно-финансовой комиссии Сейма сегодня одобрило включение поправок к закону об акцизном налоге в повестку дня завтрашнего заседания латвийского парламента.
Ранее парламент Эстонии принял закон, который предусматривает с 1 июля снижение на 25% акциза на часть алкогольных напитков – пиво, сидр и крепкие спиртные напитки. Цель законопроекта – дать возможность предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы уменьшить объем его ввоза из Латвии частными лицами.