Ср, 19.06.2019
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Окружной суд не удовлетворил апелляцию Tallinna Vesi

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Таллиннский окружной суд в среду не удовлетворил апелляцию предприятия Tallinna Vesi на решение Департамента конкуренции по тарифам.

Tallinna Vesi жалуется на недополучение дохода по тарифам из-за того, что Департамент конкуренции не согласует тарифы предприятия в период 2013–2017 годов, сообщила компания Tallinna Vesi на биржу.

Tallinna Vesi имеет права в течение 30 дней обжаловать решение окружного суда. В сообщении на биржу не поясняется, намерено ли предприятие это сделать.

В ноябре минувшего года Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу предприятия Tallinna Vesi на решение Департамента конкуренции по тарифам, 19 декабря компания подала апелляцию.

Предприятие Tallinna Vesi с 2013 года до 2017 года подавало в Департамент конкуренции заявки на утверждение цен на услуги водоснабжения в Таллинне. Департамент конкуренции, в свою очередь, каждый год отвечал, что заявка на повышение цен по-прежнему является недостаточно обоснованной и поэтому неудовлетворенной. Административный суд установил, что нет никаких оснований для того, чтобы обязать Департамент конкуренции соблюдать тарифную часть договора, поскольку договор не является для него обязательным, и поэтому жалоба AS Tallinna Vesi не удовлетворена.

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