Названы лучшие дешевые авиакомпании мира

На втором месте в списке оказался британский перевозчик easyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.
Также в рейтинг топ-10 лучших бюджетных авиалиний вошли американская Southwest Airlines, AirAsiaX, австралийская Jetstar Airways, канадская WestJet, индийская Indigo, ирландская Ryanair и немецкая Eurowings.
Как сообщалось ранее в июне, рейтинг лучших авиалиний 2019 года, по мнению компании Skytrax, возглавила национальная авиакомпания Катара Qatar Airways. На втором месте оказалась Singapore Airlines, а третью строчку занял ANA All Nippon Airways.