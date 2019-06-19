Ср, 19.06.2019
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Названы лучшие дешевые авиакомпании мира

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Малазийский лоукостер AirAsia возглавил рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019 года по версии британской маркетинговой компании Skytrax. Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте компании, передает Lenta.ru.

На втором месте в списке оказался британский перевозчик easyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.

Также в рейтинг топ-10 лучших бюджетных авиалиний вошли американская Southwest Airlines, AirAsiaX, австралийская Jetstar Airways, канадская WestJet, индийская Indigo, ирландская Ryanair и немецкая Eurowings.

Как сообщалось ранее в июне, рейтинг лучших авиалиний 2019 года, по мнению компании Skytrax, возглавила национальная авиакомпания Катара Qatar Airways. На втором месте оказалась Singapore Airlines, а третью строчку занял ANA All Nippon Airways.

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