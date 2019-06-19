Признавшийся в даче взятки Хиллар Тедер оказался самым щедрым спонсором партий

По данным Õhtuleht, в течение 13 лет он является самым щедрым спонсором партий в Эстонии, он пожертвовал более 1,3 миллиона евро.

Стоимость имущества Тедера, который годами числился в рейтинге самых богатых эстонцев, по последним данным, составляет 56 миллионов евро. В 2015 году, несмотря на подозрение в даче взятки, партии по-прежнему принимали деньги у Тедера. Например, в 2016 году бизнесмен пожертвовал Партии реформ 30 000 евро.

В прошлом году его сын Рауно Тедер опередил отца в рейтинге самых богатых, стоимость его имущества оценили в 64 миллиона евро.

В 2011 году Тедер по приглашению тогдашнего министра экономики Йухана Партса (IRL) стал членом правления попавшего в коррупционный скандал AS Tallinna Sadam, однако после подозрения в дачи взятки Тедера заменили.