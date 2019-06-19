Ср, 19.06.2019
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  • Трагическая авария в Саку: погиб 34-летний мужчина

Трагическая авария в Саку: погиб 34-летний мужчина

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

На Таллиннской окружной дороге, волость Саку, деревня Таммемяэ, с дороги съехал легковой автомобиль, 34-летний мужчина погиб на месте происшествия, передает Postimees.

Сегодня в 18.55 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на Таллиннской окружной дороге, волость Саку, деревня Таммемяэ, где, по первоначальным данным, съехал с дороги легковой автомобиль BMW. Находившийся за рулем 34-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются. Полицейские регулируют движение на месте происшествия.

Вместе с тем полиция просит всех свидетелей аварии позвонить следователями по номеру 502 9543.

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