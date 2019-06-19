Трагическая авария в Саку: погиб 34-летний мужчина

На Таллиннской окружной дороге, волость Саку, деревня Таммемяэ, с дороги съехал легковой автомобиль, 34-летний мужчина погиб на месте происшествия, передает Postimees.
Сегодня в 18.55 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на Таллиннской окружной дороге, волость Саку, деревня Таммемяэ, где, по первоначальным данным, съехал с дороги легковой автомобиль BMW. Находившийся за рулем 34-летний мужчина погиб на месте происшествия.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются. Полицейские регулируют движение на месте происшествия.
Вместе с тем полиция просит всех свидетелей аварии позвонить следователями по номеру 502 9543.