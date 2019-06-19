Тартуский университет занял рекордно высокое место в престижном рейтинге

В опубликованном в среду рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings Тартуский университет занял 301-ю строчку, улучшив свой прошлогодний результат на 20 мест, а по сравнению с 2014 годом — на 160 мест, передает Rus.ERR.
Рейтинг, составляемый международной консалтинговой фирмой Quacquarelli Symonds, оценивает учебные заведения по шести критериям: академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).
Результаты Тартуского университета улучшились по четырем из шести критериев, особенно по репутации среди работодателей (+47 мест).
При составлении рейтинга учитывались данные 1620 университетов, 1001 из которых включили в рейтинг. Первое место занял Массачусетский технологический институт, за которым следуют Стэнфордский и Гарвардский университеты.