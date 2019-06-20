Чт, 20.06.2019
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  • Выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию

Выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию

Лось. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lenno Põder

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа в результате ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося погибла женщина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в 00:25 на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль BMW X6, которым управлял 53-летний мужчина, сбил выбежавшего на проезжу часть лося, которого от удара отбросило на ехавшую в противоположном направлении машину Peugeot Rifter с 40-летним мужчиной за рулем.

В полиции уточнили, что лось пробил лобовое стекло, пролетел через салон минивэна, а затем вылетел обратно на дорогу через заднюю дверь.

В результате аварии погибла находившаяся в Peugeot на переднем пассажирском сиденье 40-летняя женщина.

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