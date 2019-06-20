Выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа в результате ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося погибла женщина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в 00:25 на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль BMW X6, которым управлял 53-летний мужчина, сбил выбежавшего на проезжу часть лося, которого от удара отбросило на ехавшую в противоположном направлении машину Peugeot Rifter с 40-летним мужчиной за рулем.
В полиции уточнили, что лось пробил лобовое стекло, пролетел через салон минивэна, а затем вылетел обратно на дорогу через заднюю дверь.
В результате аварии погибла находившаяся в Peugeot на переднем пассажирском сиденье 40-летняя женщина.