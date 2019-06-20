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Российские хоккеисты признаны самыми ценными игроками регулярного сезона НХЛ

Tampa Bay Lightning right wing Nikita Kucherov, of Russia, celebrates his goal against the New Jersey Devils during the first period of Game 4 of an NHL first-round hockey playoff series Wednesday, April 18, 2018, in Newark, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

ФОТО: Julio Cortez/AP

В НХЛ определились обладатели индивидуальных призов по итогам сезона 2018-19, передает sports.ru.

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров получил «Харт Трофи» – награду, присуждаемую самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний россиянин опередил нападающих Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), также входивших в тройку финалистов.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в завершившемся сезоне, набрав 128 (41+87) очков.

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом в своем амплуа по итогам сезона.

24-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.

На награду также претендовали Бен Бишоп из «Далласа» и Робин Ленер, выступающий за «Айлендерс».

Василевский завоевал «Везина Трофи» впервые в своей карьере. Из числа россиян этот приз ранее получал только вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, становившийся лауреатом в 2013 и 2017 годах.

Лучшим тренером сезона был назван Барри Троц из "Айлендерс", лучшим форвардом оборонительного плана и самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли стал форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райли.

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