Российские хоккеисты признаны самыми ценными игроками регулярного сезона НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров получил «Харт Трофи» – награду, присуждаемую самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
26-летний россиянин опередил нападающих Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), также входивших в тройку финалистов.
Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в завершившемся сезоне, набрав 128 (41+87) очков.
Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом в своем амплуа по итогам сезона.
24-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.
На награду также претендовали Бен Бишоп из «Далласа» и Робин Ленер, выступающий за «Айлендерс».
Василевский завоевал «Везина Трофи» впервые в своей карьере. Из числа россиян этот приз ранее получал только вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, становившийся лауреатом в 2013 и 2017 годах.
Лучшим тренером сезона был назван Барри Троц из "Айлендерс", лучшим форвардом оборонительного плана и самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли стал форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райли.