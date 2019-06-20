Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке

Накануне президент США сообщил, что встретится в Осаке и с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет DW.com. Трамп отметил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с китайским лидером. Ожидается, что темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем.

В ноябре 2018 года президент США отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Трамп объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.