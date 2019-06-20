Катар захотели лишить чемпионата мира по футболу

По информации lenta.ru, на данный момент ФИФА проводит тайные встречи, целью которых является немедленный поиск замены страны-хозяйки турнира. Отмечается, что поменять место непросто, однако федерация делает для этого все возможное.

18 июня бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задержали по делу о выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Функционера взяли под стражу для дачи свидетельских показаний по делу о коррупции во время выборов места проведения ЧМ. Позднее он был освобожден.

В августе 2018-го бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер признал жульничество при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. По его словам, победа заявки Катара стала возможной из-за давления со стороны Платини.