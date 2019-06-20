Чт, 20.06.2019
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Аргентина на краю катастрофы

Lionel Messi (keskel) kohtumises Paraguayga.

ФОТО: EDGARD GARRIDO / REUTERS

Сборная Аргентины рискует не выйти из группы на Кубке Америки.

Команда тренера Лионеля Скалони потерпела поражение от Колумбии (0:2) и сыграла вничью с Парагваем (1:1).

По итогам двух туров «альбиселесте» на последнем месте в своей группе. У аргентинцев одно очко, как и у сборной Катара, но у азиатской команды лучше разница мячей.

В заключительном туре Аргентина и Катар сыграют между собой 23 июня. Параллельно пройдет матч Колумбия – Парагвай.

В групповом этапе турнира участвуют 12 сборных. В 1/4 финала Кубка Америки выйдут все команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также две лучшие из числа занявших третьи места.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пока совершил одно результативное действие на турнире. В матче с парагвайцами нападающий реализовал пенальти.

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