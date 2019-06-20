Несовершеннолетние девочки вовлекли родителей в наркобизнес

В ноябре прошлого года проживавший в Ласнамяэ Дмитрий* (38) угодил на полгода в тюрьму за торговлю амфетамином. Его 15-летняя дочь Яна решила взять бразды правления в свои руки.

Ученица 8-го класса связалась с соседом Виталиком (25), который начал поставлять семье коноплю. Но данный наркотик не удовлетворял потребности и коммерческие интересы девочки. По примеру отца ее интересовал амфетамин и экстази. И тут на выручку девушке пришла подружка — 17-летняя Настя.

Настя также была из неполной семьи — мама была наркоманкой, а приемный отец неоднократно наказывался за различные преступления в уголовном порядке. Настя привлекла к бизнесу почти всех родных и знакомых: приемный отец получал амфетамин у поставщика и передавал наркотики дочери, которая в свою очередь отдавала их Яне, занимавшейся их сбытом. Если Яна или Настя были заняты, вся логистика ложилась на плечи их матерей. Ради дозы они и не думали отказывать в помощи детям.

«Моя мама к тебе заскочит. Сможешь передать ей товар?».

«Без проблем. Пусть твоя мама передаст все моей маме. Меня просто дома не будет».

По словам ведущего следователя службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры Марго Кивила, примерно таким образом и выглядело общение девочек.

«Поскольку родители и сами употребляли [наркотики], то и в помощи детям не отказывали», - сообщил он.

Кроме того, в наркобизнес вовлекли и 19-летнего парня Яны. «Когда парень отправлялся к наркоторговцам за товаром, мама и дочка давали ему указания, - говорит Кивила. - В данном случае сложно говорить о какой-либо иерархии, так как каждый спокойно занимался своим делом. У кого была возможность, тот активнее и занимался этим делом».

Главным мотиватором для них было то, что они сами могли употреблять наркотики, которые продавали.

Причиной для начала следствия стала поступившая в полицию информация, что несовершеннолетняя девочка якобы занимается торговлей наркотиками, а ее мама также может быть причастна к данному бизнесу. Вскоре выяснилось, что в действительности все было куда печальнее. Тот факт, что в наркобизнес были вовлечены члены двух семей, удивил даже опытных следователей.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, в данном случае полиция конфисковала пару десятков граммов амфетамина и конопли. Конфискация такого количества наркотиков не сильно ударит по наркорынку. «О больших количествах наркотических веществ речи не шло. В данном случае в опасности были жизни детей», - подчеркнул полицейский.

«В обеих семьях также были младшие братья и сестры», - добавил Кивила. В ходе обысков наркотики находили лежащими где-то на полке на видном месте. «Свободный доступ к наркотикам имели не только старшие, но и младшие дети. Они находились в опасности», - заявил Пикаро.

Позже полиция смогла выйти на поставщика Яны — 18-летнего молодого человека, у которого при задержании нашли свыше 100 граммов конопли.

Приемный отец отправится за решетку

21 мая члены обеих семей, а также их друзья предстали перед Харьюским уездным судом. Большая часть подсудимых пошла на согласительное производство.

Как для Яны, так и для Насти вместо тюремного заключения прокурор предложил поместить их под уголовный надзор, а также обязать принять участие в соцпрограмме. Яне также надо было окончить основную школу.

Молодого человека Яны, которому к настоящему времени исполнилось 20 лет, приговорили к условному сроку. Молодому человеку также придется регулярно отчитываться перед инспектором по уголовному надзору. Соседа Виталика суд приговорил к 4,5 годам тюрьму условно с пятилетним испытательным сроком.

Приемного отца Насти, регулярно снабжавшего детей наркотиками и ранее привлекавшегося в уголовном порядке, приговорили почти к четырем годам тюрьмы.

«Он заявлял, что покупал наркотики для личного пользования, а дочка крала их у него», - сказал прокурор Аллан Рюйтли.

Мама Насти, которая как минимум шесть раз передавала наркотики Яне или ее матери, была приговорена к году тюремного заключения условно с испытательным сроком в один год.

Мама Яны была единственной, кто отказался от заключения сделки с прокуратурой, поэтому ее дальнейшая судьба пока неизвестна.