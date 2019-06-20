В четверг Таллинн посещает до 3800 круизных туристов

В четверг Таллинн посещают три круизных судна, на них прибывают знакомиться с эстонской столицей до 3800 круизных туристов.
В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыли два круизных лайнера - Costa Magica с 2500 пассажирами на борту, и Amadea с 550 туристами, оба покинут Таллинн в 17 часов.
В 10 часов в Таллинн прибудет круизное судно Seven Seas Explorer, оно доставит до 750 пассажиров и уйдет в 19 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.