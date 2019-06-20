В четверг Таллинн посещает до 3800 круизных туристов

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыли два круизных лайнера - Costa Magica с 2500 пассажирами на борту, и Amadea с 550 туристами, оба покинут Таллинн в 17 часов.

В 10 часов в Таллинн прибудет круизное судно Seven Seas Explorer, оно доставит до 750 пассажиров и уйдет в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.