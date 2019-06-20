Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

Несколькими часами ранее главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке представил в голландском городе Ньивегейне новые данные международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малазийского "Боинга" на востоке Украины и назвал имена четырех основных подозреваемых.

С точки зрения JIT, ими являются три россиянина: бывший "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубовицкий и полковник Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Все подозреваемые были объявлены в международный розыск. Суд над ними состоится в Нидерландах 9 марта 2020 года, даже в случае отсутствия обвиняемых на процессе, подчеркнул Вестербеке.

Реакция РФ на обвинения JIT

В тот же день пресс-служба российского МИД опубликовала заявление, в котором результаты расследования JIT называются "абсолютно голословными обвинениям, направленными на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности".

"Очевидно, что Совместная следственная группа продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - подчеркивается в документе.

В то же время МИД РФ опроверг обвинения в том, что Россия отказывается сотрудничать со следствием. "Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17", - говорится в коммюнике.

Россия винит в катастрофе MH17 Украину

В качестве примера данного сотрудничества в документе называется, кроме прочего, эксперимент российского концерна "Алмаз-Антей", основанного на моделировании возможного развития событий при катастрофе над Донецком и содержащего аргументы в пользу того, что лайнер был сбит ракетой, снятой с вооружения российской армии, и с территории, которую на тот момент контролировали украинские военные.

Кроме того, отмечается, что российская сторона передала следствию "первичные радиолокационные данные и документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также "высокоточные экспертизы, доказывающие сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ".

Крушение "Боинга-777" над Донецком

Лайнер "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.