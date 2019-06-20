Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Кремль прекратить беспардонную кампанию дезинформации относительно причин крушения над Донецком в июле 2014 года лайнера Boeing-777 Малазийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом дипломат заявил вечером в среду, 19 июня, на своей странице в Twitter.
"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - написал дипломат. "России следует начать сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 2014 года и дать гарантии того, что все обвиняемые, находящиеся на территории РФ, предстанут перед лицом правосудия", - добавил он.
It is time for Russia to cease its lies surrounding the shooting down of MH17 and stop its callous disinformation campaign. Russia should cooperate with the investigation and adhere to UNSCR 2166 (2014) and ensure that any indicted individuals currently in Russia face justice.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 июня 2019 г.
Несколькими часами ранее главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке представил в голландском городе Ньивегейне новые данные международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малазийского "Боинга" на востоке Украины и назвал имена четырех основных подозреваемых.
С точки зрения JIT, ими являются три россиянина: бывший "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубовицкий и полковник Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.
Все подозреваемые были объявлены в международный розыск. Суд над ними состоится в Нидерландах 9 марта 2020 года, даже в случае отсутствия обвиняемых на процессе, подчеркнул Вестербеке.
Реакция РФ на обвинения JIT
В тот же день пресс-служба российского МИД опубликовала заявление, в котором результаты расследования JIT называются "абсолютно голословными обвинениям, направленными на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности".
"Очевидно, что Совместная следственная группа продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - подчеркивается в документе.
В то же время МИД РФ опроверг обвинения в том, что Россия отказывается сотрудничать со следствием. "Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17", - говорится в коммюнике.
Россия винит в катастрофе MH17 Украину
В качестве примера данного сотрудничества в документе называется, кроме прочего, эксперимент российского концерна "Алмаз-Антей", основанного на моделировании возможного развития событий при катастрофе над Донецком и содержащего аргументы в пользу того, что лайнер был сбит ракетой, снятой с вооружения российской армии, и с территории, которую на тот момент контролировали украинские военные.
Кроме того, отмечается, что российская сторона передала следствию "первичные радиолокационные данные и документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также "высокоточные экспертизы, доказывающие сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ".
Крушение "Боинга-777" над Донецком
Лайнер "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.