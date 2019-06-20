Квартиры без кухни: общественность возмущена

Местные жители поражены этим фактом, и, по информации Toronto Star, эту тревожащую общественность тенденцию нельзя приветствовать. В частности, обсуждается, насколько здоровым может быть такой образ жизни, когда дома нельзя приготовить, например, ужин.

Плиты на кухнях в проекте под названием Minto имеются только в квартирах площадью более 45 квадратных метров, но и там они настолько миниатюрны, что на них сложно приготовить еду для всей семьи. При этом на снимке видно, что на кухне все-таки есть то, что называется не плитой, а варочной поверхностью.