Чт, 20.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт

Квартиры без кухни: общественность возмущена

1

Korterelamu, kus pea kõigis korterites puudub söögi valmistamise võimalus.

ФОТО: minto.com

В Канаде сдан в эксплуатацию первый многоквартирный дом, где в оборудовании кухонь отсутствуют плита и духовка: готовить еду дома жильцам негде, передает Kodustiil. 

Портал TreeHugger пишет, что в канадском городе Торонто построен жилой дом, в котором исключена возможность готовить еду дома. 

Местные жители поражены этим фактом, и, по информации Toronto Star, эту тревожащую общественность тенденцию нельзя приветствовать. В частности, обсуждается, насколько здоровым может быть такой образ жизни, когда дома нельзя приготовить, например, ужин.  

ФОТО: minto.com

Плиты на кухнях в проекте под названием Minto имеются только в квартирах площадью более 45 квадратных метров, но и там они настолько миниатюрны, что на них сложно приготовить еду для всей семьи. При этом на снимке видно, что на кухне все-таки есть то, что называется не плитой, а варочной поверхностью.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ